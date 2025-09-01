[단독] 법무·행안장관 회동…'중수청 갈등' 봉합되나

<앵커>



중대범죄수사청을 어디에 둘지 같은 검찰 개혁 현안을 놓고 국무총리와 법무부 장관, 행정안전부 장관이 한자리에 모여서 논의했습니다. 김민석 총리는 오늘(1일) 이재명 대통령에게 이 논의 결과를 보고할 것으로 알려졌습니다.



강청완 기자입니다.



김민석 국무총리와 정성호 법무부 장관, 윤호중 행정안전부 장관은 그제 서울 삼청동에 있는 총리 공관에서 만났습니다.



윤창렬 국무조정실장도 동석했습니다.



정부 관계자는 검찰 개혁 방안과 관련해 법무부의 정확한 입장을 듣기 위해 김 총리가 마련한 자리였다고 설명했습니다.



검찰청 폐지와 함께 신설될 중대범죄수사청은 행안부 산하에 두자는 민주당과,



[김용민/민주당 의원 (MBC 권순표의 뉴스하이킥, 8월 25일) : 중대범죄수사청은 법무부에 두지 않고 적어도 행안부에 두거나 하는 안으로 지금 가고 있습니다.]



중수청은 법무부 산하로 해야 한다는 법무부의 입장이 맞서 왔습니다.



[정성호/법무부장관 (8월 25일) : (중수청이 행안부 산하로 들어가면) 그렇게 됐을 때 1차 수사기관들의 권한들이 집중돼서 (경찰과 중수청 등 간에) 상호 인적 교류가 가능한 상태에서 어떤 문제가 발생할지 이런 점도 고려해야 된다고 보고 있습니다.]



당정은 검찰 개혁과 관련해 추석 전에 '수사 기소 분리'라는 원칙에 입각한 정부조직법 개편부터 끝내기로 했는데, 그제 회동은 중수청을 법무부와 행안부 중 어디에 둘지 정부 입장을 정리하는 차원에서 총리가 두 장관을 불러 모은 것으로 풀이됩니다.



이와 관련해 정청래 민주당 대표는 어제 "당과 정부, 대통령실 간 이견은 없다"면서 "검찰청은 역사 속으로 사라질 것"이라고 거듭 강조했습니다.



이에 앞서 이재명 대통령은 수사기관의 권한 남용 방지 대책과 수사권의 원활한 운용 방안 등을 도출할 필요가 있다며, 국민 앞에서 합리적으로 논쟁하고 토론하라고 지시하기도 했습니다.



[강유정/대통령실 대변인 (8월 29일) : 심지어 (이 대통령) 당신이 (검찰 개혁 토론을) 주재할 수도 있다고까지 말씀하셨어요.]



김민석 총리는 오늘 이 대통령과 주례 회동에서 검찰 개혁 논의 결과를 이 대통령에게 보고할 계획으로 전해졌습니다.



