오늘부터 정기국회…특검법 개정 놓고 '신경전'

<앵커>



오늘(1일)부터 이번 정부 들어 첫 정기국회가 시작됩니다. 3대 특검법 개정안, 권성동 국민의힘 의원 체포동의안 같은 현안들을 놓고 여야 격돌이 계속될 전망입니다.



박하정 기자입니다.



<기자>



오늘 낮 2시, 국회는 정기국회 개회식을 열고 100일간의 일정에 돌입합니다.



'대한민국 정상화'를 내걸고 개혁법안 처리에 매진하겠다는 민주당, '입법 폭주 저지'를 위해 정기국회 보이콧도 배제하지 않겠다는 국민의힘 사이 공방은 당장 이번 달 초부터 시작될 전망입니다.



어제 여당은 수사 인력을 늘리는 등의 3대 특검법 개정안 신속 처리 방침을 재확인했고, 사법부를 겨냥해서는 내란 특별재판부 설치도 검토하겠다고 했습니다.



[전현희/민주당 3대특검대응특위 위원장 : (법원이) 특검의 절박한 수사 노력에 대해서 방해하는 것 아닌가…. 결정적으로는 한덕수 전 국무총리의 구속영장 기각입니다.]



국민의힘은 여당이 끝없는 내란 몰이를 하고 있다고 맞받았습니다.



민생과 괴리된 입법 강행, 특히 특검법 개정안에 항의하는 의미로 오늘 상복을 입겠다고도 했습니다.



[박성훈/국민의힘 수석대변인 : 내년 지방선거를 앞두고 있는 이 시점에서 내란 프레임으로 국민을 선동하고…. (그런 움직임을) 강력히 규탄합니다.]



이번 주에는 이재명 정부 내각 인선을 마무리 짓기 위한 인사청문회도 줄줄이 예고돼 있습니다.



국민의힘은 이 가운데 특히 최교진 교육부 장관 후보자의 이념 편향, 논문 표절 의혹 등을 문제 삼겠다는 계획입니다.



권성동 국민의힘 의원 체포동의안 표결도 양당 간 신경전이 예고된 대목인데, 국회에 제출되는 시점이 언제냐에 따라 체포동의안은 오는 9일 또는 10일에 표결에 부쳐질 가능성이 거론됩니다.



이번 달 셋째 주에 열리는 이재명 정부 첫 대정부질문에서도 여야 간 강대강 대치가 전망됩니다.



(영상편집 : 전민규)