1. 김정은 오늘 평양 출발…반서방 외교 '수퍼위크'



모레(3일) 중국 전승절 80주년 행사에 참석하는 김정은 국무위원장이 이르면 오늘 평양을 출발합니다. 톈진에 모인 반 서방 국가 정상들은 미국과 유럽이 주도하는 국제질서에 맞서서 다자주의 노선을 강조하는 성명을 채택할 예정입니다.



2. 오늘부터 정기국회…검찰개혁·체포동의안 격돌 예고



이재명 정부 첫 정기국회가 오늘부터 100일간의 일정에 돌입합니다. 여야는 3대 특검법 개정안과 검찰 개혁, 권성동 의원 체포동의안 등을 두고 강대 강 대치를 예고했습니다.



3. 강릉 저수율 15% 붕괴…급수 소방차 71대 집결



강릉에 가뭄이 이어지는 가운데 급수원인 오봉 저수지 저수율이 15% 밑으로 떨어지면서 수도 공급량을 평소의 4분의 1로 줄이고 농업용수 공급은 중단하기로 했습니다. 국가소방동원령 발령으로 전국 소방차 71대가 급수 지원을 위해 강릉으로 모였습니다.



4. 수도권 곳곳 호우특보…내일까지 최대 100mm



수도권 서쪽 지역을 중심으로 호우특보가 내려진 가운데 이 지역에 오늘 새벽 시간당 30mm가 넘는 강한 비가 쏟아졌습니다. 내일까지 수도권에는 최대 100mm, 충청과 영·호남에도 많게는 80mm의 비가 예보됐습니다.