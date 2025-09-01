등산객을 '약초 절도범' 착각…차로 돌진해 꽈당 넘어뜨린 60대

▲ 춘천지법

등산객들을 '약초 절도범'으로 착각해 승용차로 빠르게 돌진해 이에 놀란 등산객들을 배수로 옆으로 넘어뜨린 임야 소유주가 더 많은 벌금은 물론 괘씸죄까지 더해져 형사소송비까지 물게 됐습니다.춘천지법 형사1부(심현근 부장판사)는 특수폭행 혐의로 기소된 A(63)씨가 낸 항소를 기각하고, 벌금 500만 원을 선고한 원심 판단을 유지했다고 지난달 31일 밝혔습니다.공소사실에 따르면 A 씨는 2023년 6월 춘천시 임도에서 자신이 소유한 임야 입구 쪽으로 B(70)씨와 C(69)씨가 다가오자 승용차를 몰아 빠른 속도로 B 씨 일행에게 접근, 이에 놀란 B 씨 등이 임도 옆 배수로 쪽으로 넘어졌습니다.조사 결과 A 씨는 등산 중이던 B 씨 일행을 약초를 훔치러 온 사람들로 오인해 범행을 저질렀습니다.이 일로 200만원의 벌금형 약식명령을 받게 된 A 씨는 정식재판을 청구해 "비교적 느린 속도로 차량을 주행했음에도 심한 엔진 소음과 지형 특성으로 인해 소리가 더 크게 들렸다"는 주장을 폈습니다.그러면서 "임도가 직선도 아니어서 피해자들이 '차량이 달려오고 있다'고 착각했을 수도 있다"고 주장했습니다.1심은 피해자들이 비교적 구체적이고 명확하게 공소사실에 부합하는 진술을 한 점과 이를 통해 확인할 수 있는 당시 도로 상황과 차량의 진행 모습 등을 보면 피해자들이 상황을 착각했다고 보기 어렵다는 결론을 냈습니다.그런데도 A 씨가 공판 과정에서 잘못을 뉘우치지 않는 점 등에 비추어 엄한 처벌이 필요하다며 약식명령액보다 높은 벌금형과 함께 소송비용도 부담하라고 명령했습니다.형사소송법상 법원은 피고인에게 소송비용 부담을 명령할 수 있으며, 유죄가 명백한데도 불필요하게 정식재판을 청구하거나 증인신문 등으로 소송비용이 과다하게 발생하게 하는 경우 피고인에게 소송비용 부담을 명령할 수 있습니다.A 씨는 판결에 불복해 항소심에서도 같은 주장을 되풀이했으나 재판부는 "사건이 발생한 임도는 피고인이 피해자들과 거리를 두고 충분히 지나갈 수 있었던 곳임에도 피해자들 가까이 운전했다"며 "단순히 차량이나 공간 특성으로 인해 피해자들이 오인해서 넘어졌다는 주장을 받아들일 수 없다"고 판시했습니다.(사진=연합뉴스)