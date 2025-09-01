딥페이크 정치인 영상, 조회수 100만 회 훌쩍…'진짜 같은' AI 영상 범람

▲ 정치인 딥페이크 영상

윤석열 전 대통령이 단상에 서서 "제가 계엄을 선포한 진짜 이유는 여러분이 제가 보낸 릴스를 보지 않았기 때문입니다. 지금이라도 확인하고 답장하십시오. 마지막 기회입니다"라고 말합니다.지난달 12일 인스타그램에 올라온 '뒤늦게 밝혀진 계엄의 진짜 이유'라는 제목의 릴스 영상입니다.업로드 13일 만에 조회 수 117만 회를 넘겼습니다.같은 계정에 이재명 대통령을 합성한 영상도 올라왔습니다."릴스를 지금 당장 확인하십시오. 제가 보낸 릴스를 지속적으로 읽지 않은 채로 유지하시는데 제가 그걸 모를 거라고 생각하십니까. 마지막 기회입니다. 지금 답장하십시오"라는 발언이 담겼고, 이 역시 100만 회 이상 클릭 됐습니다.물론 가짜입니다.해당 영상을 올린 채널의 소개란에 따르면, 모두 인공지능(AI) 비디오 제작 툴 'canny'로 만들었습니다.영상 설명란에도 'AI 생성 영상입니다'라는 문구가 적혀 있습니다.그럼에도 "와, 똑같아. 