실제 아냐? 그래도 본다…AI 쇼츠 열풍

▲ '기묘한 동물들' 채널의 쇼츠 영상

원숭이 한 마리가 나무 위에서 바나나를 먹고 있는데, 코끼리가 다가가 원숭이를 내려오게 한 뒤 나무를 부러뜨립니다.코끼리는 원숭이를 공격하는 치타를 쫓아낸 뒤 바나나 다발을 들고 그 원숭이를 다른 원숭이 무리에게 데려다줍니다.그러고는 원숭이 무리를 자기 등에 태운 채 다른 나무를 향해 이동합니다.지난달 30일 유튜브채널 정보를 제공하는 플레이보드에 따르면, 지난 16일 유튜브에 올라온 1분 2초짜리 이 쇼츠 영상은 지난 18~24일 1주일간 2천148만 조회수를 올려 이 기간 한국에서 가장 많은 조회수를 기록한 것으로 나타났습니다.아프리카 초원에서 벌어진 일을 근접해서 담은 듯한 이 영상은 실제 동물들의 모습은 아닙니다.AI(인공지능) 등 디지털 방식으로 생성됐거나 상당히 수정된 콘텐츠라고 콘텐츠 소개에 적혀있습니다.이 영상을 올린 채널 '기묘한 동물들'도 "진짜 동물 영상 채널이 아니다. 진짜보다 더 진짜 같은 늘 새로운 드라마가 펼쳐지는 이상한 곳"이라고 스스로 소개하고 있습니다.유튜브는 지난해부터 크리에이터가 동영상에 생성형 인공지능(AI)을 사용해 '변경 또는 합성'했는지 여부를 공개하도록 하고 있습니다.공개하지 않을 경우 삭제되거나 수익 공유 프로그램에서 제외될 수 있습니다.이와 관련, 유튜브 제품 관리 담당 부사장인 제니퍼 플래너리 오코너는 2023년 11월 "생성형 AI는 유튜브에서 창의성을 발휘하고 시청자와 크리에이터의 플랫폼 경험을 혁신할 수 있는 잠재력이 있다"면서도 "그러나 그에 못지않게 중요한 것은 유튜브 커뮤니티를 보호해야 할 책임과 균형을 이뤄야 한다는 것"이라고 말하기도 했습니다.하지만, 적어도 조회수 측면에서 볼 때는 시청자가 실제 영상이냐 AI 영상이냐를 크게 상관하지 않는 분위기입니다.'10초 영어회화' 채널은 할머니가 외국인과 우리말과 영어로 대화를 나누는 AI 쇼츠 영상을 내세워 지난달 말 채널을 개설한 이후 한 달여 만에 구독자 7만여 명, 53개 동영상 조회수 합계 1천600만 회를 기록했습니다.정치권도 AI 쇼츠에 관심을 보이고 있습니다.개혁신당 이준석 대표는 최근 할머니와 외국인의 영어 쇼츠 영상 유행을 언급하며 "개혁신당도 AI 영상을 활용해 이런 흐름에 올라타 보겠다"며 AI로 만든 16초짜리 영상을 올렸습니다.이 대표는 "어렵게 느껴질 수 있는 정치 이슈를 쉽고 재미있게 풀어 드리겠다"며 "재미있는 아이디어가 있으면 언제든 보내달라"고 덧붙였습니다.(사진=유튜브 캡처, 연합뉴스)