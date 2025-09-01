뉴스

동네 입구 막아 주민 불편 초래·고의 교통사고도…40대 실형

유영규 기자
작성 2025.09.01 05:06 조회수
대전지법 천안지원 전경
▲ 대전지법 천안지원 전경

동네 입구를 막아 주민 불편을 초래하고, 고의 교통사고로 보험금을 가로챈 40대에게 실형이 선고됐습니다.

지난달 30일 법조계에 따르면 대전지법 천안지원 형사3단독 윤혜정 부장판사는 일반교통방해 등 혐의로 기소된 A 씨(49)에게 징역 10개월을 선고했습니다.

A 씨는 지난해 6월 9일부터 15일까지 충남 천안시 동남구 원성동의 한 이면도로 양쪽 입구를 자기 차와 보트 트레일러로 막아 교통을 방해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

그는 누군가 자기 차에 침을 뱉었다는 이유로 범행을 저질렀습니다.

이로 인해 단독 주택 사이로 이어진 폭 2ｍ 길이의 도로 70여ｍ가 막혀 주민들이 불편을 겪었습니다.

A 씨는 이와 별도로 2020년부터 2022년까지 모두 6차례에 걸쳐 고의로 교통사고를 일으켜 3천800여만 원 상당의 보험금을 가로챈 혐의도 받았습니다.

윤 부장판사는 "피고인의 각 범행으로 사회적 피해가 심각해 엄히 처벌할 필요가 있다"며 "보험사기 범행을 반성하지 않고, 피해가 회복되지 않은 점 등을 종합해 형을 정했다"고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
