[친절한 경제] K 붙으면 대박…"한국 갈래" 외국인 늘었는데

<앵커>



월요일 친절한 경제 오늘(1일)도 경제부 한지연 기자 나와 있습니다. 한 기자, 요새 우리나라 찾는 외국인들이 부쩍 늘었다면서요?



<기자>



지난 7월을 기준으로 보면 한국을 찾는 관광객이 174만 3천 명이 넘어서, 1년 전보다 23.1% 늘었고요.



코로나 전인 2019년 7월보다는 120% 가까이 늘었습니다.



7월 한 달이면 너무 짧다 할 수 있으니까 살짝 더 늘려봤습니다.



올해 1월부터 7월까지 봤더니요.



1천56만 명으로 지난해 같은 기간보다 16% 정도 증가했고요.



코로나 이전인 2019년과 비교하면 107% 가까이 늘었습니다.



정부의 올해 외국인 관광객 목표는 1천850만 명인데요.



7개월 동안 1천만 명을 달성했잖아요.



앞으로 정부가 설정해놨던 목표 거뜬히 넘어설 걸로 보입니다.



오히려 목표가 조금 낮은 게 아닌가 싶은 게, 지난 6월에 현대경제연구원에서 내놓은 보고서를 좀 보면요.



올해 외국인 관광객 수가 역대 최대 규모인 2천9만 명까지 늘어날 것으로 예상했는데요.



또 올해 관광 수입은 약 202억 5천만 달러로, 우리 돈으로 환산하면 29조 4천억 원이 될 거라고 봤습니다.



이게 어느 정도냐면 지난해 명목 국내 소비의 2.5% 수준인데요.



다시 말하면, 관광 산업 수입으로 국내 소비를 2.5%포인트 높이는 효과를 가져올 수 있다는 겁니다.



<앵커>



1년 만에 한 20%, 굉장히 많이 늘어난 건데 왜 이렇게 늘어난 건가요?



<기자>



K팝부터 K콘텐츠, K푸드, K패션, K뷰티까지 한류 문화와 한류 제품이 상당히 많은 사랑을 받고 있는데요.



원산지인 한국을 직접 찾아 즐기겠다는 외국인이 늘고 있는 것으로 보입니다.



문화체육관광부가 실시한 해외 한류 실태 조사에 따르면 전 세계 한류 동호회 인구는 2억 2천500만 명으로 집계됐는데요.



우리나라에 방문하는 이유를 묻자, 1위가 '한류 콘텐츠를 접한 게' 계기가 됐다는 게 32%가 넘었습니다.



이건 저도 개인적으로 경험했는데요.



최근 국내 전국을 도는 철도 여행을 했었거든요.



그런데 거기 왔던 외국인이 한국을 찾은 이유가 자녀들이 K팝을 좋아하기 때문이라고 해서 참 뿌듯했습니다.



특히, 최근에 한국을 배경으로 한 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 일명 케데헌 열풍으로 한국에 대한 관심은 더 높아졌는데요.



'한국' 키워드 검색량은 케데헌이 공개된 지난 6월 20일 이후 2배 수준으로 뛰었습니다.



케데헌에는 순대, 어묵탕, 냉면, 김밥, 컵라면을 먹는 장면이 나오는데요.



한국 음식 검색량도 최고 수준으로 케데헌 공개 후 75% 증가했습니다.



또 케데헌 공개 이후에 미국과 일본, 프랑스에서 구글 트렌드 검색 관심도를 보면 한국 여행에 대한 관심이 높아진 것으로 보이는데요.



케데헌 연관 검색어의 52.4%를 보면 한국의 특정 장소로 북촌이나 낙산공원, 올림픽주경기장 등 실제 배경지에 대한 검색 비중이 높게 나타나고 있습니다.



<앵커>



그럼 이런 흐름이 우리 관광 산업 발전에도 굉장히 도움이 되겠는데요?



<기자>



보완할 점도 있는데요.



이렇게 방한객이 늘어나고 있지만 관광수지 적자는 여전합니다.



지난해 관광수지 적자를 보면, 14조 원에 육박한 것으로 나타나고 있습니다.



관광객이 늘고 있는데 적자인 이유가 뭐냐, 물론 내국인의 해외여행 규모가 더 큰 이유도 있지만, 외국인이 한국에서 지갑을 크게 열지 않는 부분도 영향을 미쳤습니다.



방한 외래객 1인당 관광 수입은 지난해 1천 달러 정도로 전년 동기보다 26.4% 감소했습니다.



지난 2019년과 비교해도 1천185달러로 지금보다 높았습니다.



물가까지 생각하면 수익 창출 면에서는 거꾸로 갔다고 봐야겠습니다.



실제로 외국인 관광객이 한국에서 돈 쓸 곳이 없다는 것, 또 관광할 곳도 특정 지역에 집중돼 있다는 것도 심각한 문제입니다.



관광산업이 돈을 많이 버는 구조로 바뀌기 위해서는 고부가 사업을 보다 강화하고, 수도권에만 집중된 K관광을 지방도 활성화해서 국가 전체적으로 관광사업 규모를 키워야 한다는 조언도 나오고 있습니다.