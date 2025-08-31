'최악 가뭄' 저수율 15% 붕괴…전국 소방차 집결

<앵커>



오늘(31일) 8시 뉴스는 최악의 가뭄으로 재난사태가 선포된 강릉 소식부터 전하겠습니다. 강릉은 저수율이 식수공급의 마지노선인 15% 밑으로 떨어지면서 수도 공급량을 4분의 1로 줄이는 제한급수에 돌입했습니다. 가뭄으로는 처음으로 국가소방동원령이 발령돼, 전국 소방차들이 물을 실어 나르고 있지만 해갈에는 역부족입니다.



소방차 수십 대가 줄지어 섰습니다.



강릉에 재난지역 선포와 국가소방동원령이 내려지면서 전국에서 긴급 급수 차량 71대가 투입됐습니다.



가뭄 해소까지 당분간 인근 지역에서 하루 2천~3천t의 물을 퍼다 나릅니다.



[박순걸/강원자치도소방본부 구조구급과장 : (급수 차량) 약 20대 정도를 더 요청해서 급수 지원하는 데 최선을 다하고 시민의 불편을 조금이나마 감소시키기 위해서….]



오전 기준 강릉 저수율은 14.9%.



식수 공급 마지노선인 15%가 무너지면서 농업용수 공급이 중단됐고, 집집마다 수도 계량기의 공급량을 75%까지 낮추는 제한 급수에 들어갔습니다.



한 대형 숙박시설은 수영장과 사우나 운영을 잠정 중단하기로 했고, 일부 식당을 비롯해 상당수 업소가 물 절약을 위해 영업 축소에 들어갔습니다.



[최소영/식당 운영 : 힘을 조금 보태고 싶은 마음도 있었어요. 물론 생업이 달렸기 때문에 영업을 중단할 수까지는 없지만 그래도 저녁이라도 조금 동참을….]



시민들도 사태 해결을 위해 한마음으로 물 아끼기에 힘을 보태고 있습니다.



[장현주/강릉시 교동 : 화장실(변기)에 벽돌 두 개 넣고 설거지할 때 물 받아서 하고 샤워도 될 수 있으면 땀나는 거 그냥 대충 닦고 이틀에 한 번 하고.]



비상근무에 돌입한 강릉시는 그동안 모아 둔 생수를 복지 시설 등에 우선 배분하고 순차적으로 시민들에게 전달할 예정입니다.



