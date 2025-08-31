중국 단둥∼베이징 철도편 일부 운영 중단…김정은 방중 때문?

▲ 2019년 김정은 북한 국무위원장이 방중 때 이용한 특별열차

김정은 북한 국무위원장이 다음 달 3일 중국 전승절 80주년 열병식에 참석하기로 한 가운데, 북중 접경 지역과 베이징을 연결하는 철도 노선이 일부 운영 중단돼 김 위원장이 전용 열차로 이동할 것이라는 관측에 힘을 싣고 있습니다.중국 철도 예매 시스템을 보면, 북중 접경 지역인 중국 랴오닝성 단둥에서 베이징으로 운행하는 저녁 열차편 일부가 예매 불가 상태입니다.단둥역에서 1천132㎞ 떨어진 베이징으로 가는 열차편은 통상 하루 세 번 있습니다.오전 7시 9분과 오후 1시 25분에 출발하는 고속철도(약 4시간)와 오후 6시 18분에 출발해 14시간여 뒤인 이튿날 오전 8시 40분에 베이징역에 도착하는 야간열차입니다.중국 시스템상 다음 달 1일과 2일에는 단둥발 베이징행 고속철도 두 편만 예매가 가능하고, 오후 6시 18분 출발 야간열차는 표를 살 수 없습니다.이에 일각에선 김 위원장이 전용 열차를 타고 1일 오후 단둥∼베이징 노선을 이용해 이튿날 베이징에 도착할 수 있다는 관측이 나옵니다.철로 인근에 있는 중국 단둥의 압록강변 호텔에서 외국인 예약을 제한한 점 등도 김 위원장의 철도 이용 가능성을 가늠케 하는 대목입니다.김 위원장은 앞서 중국을 4회 방문했는데 2018년 3월 첫 방중과 2019년 1월 네 번째 방문길에는 특별열차로 이동했습니다.2018년 5월과 6월 방문 때는 전용기 '참매 1호'를 탔습니다.집권 초기 김 위원장은 국내 장거리 이동에 참매 1호를 자주 이용했으나 최근 몇 년 사이에는 항공기를 이용한 사례가 전혀 확인되지 않아 전용기 노후화 문제 때문 아니냐는 관측이 나오기도 했습니다.2019년 제4차 방중 때를 보면 김 위원장의 특별열차는 1월 7일 저녁 단둥을 통과한 뒤 선양역에 도착했고, 쑹타오 당시 중국공산당 대외연락부장 등의 환영을 받고 베이징으로 출발해 이튿날 오전 11시쯤 베이징에 도착했습니다.김 위원장의 방문을 앞두고 중국 주재 북한대사관은 외벽 등 시설을 보수해 눈길을 끌었습니다.북한대사관 외벽은 페인트칠을 새로 했고, 건물 상단에는 새로운 원형 조형물이 설치되기도 했습니다.대사관 외부의 사진 게시판에는 김 위원장을 중심에 놨던 그간의 사진 배치와 달리 김일성 주석의 사진이 중앙에 걸렸고, 양옆으로 김일성 주석의 과거 활동 사진과 김정일·김정은 위원장의 사진들이 배치됐습니다.(사진=연합뉴스)