강원도, '강릉 가뭄' 재난 2단계 가동…모든 행정력 총력 대응

▲ 강원도, 강릉 가뭄 대책 긴급회의 개최
지난 30일 강릉에 재난사태가 선포된 가운데 강원특별자치도는 오늘(31일) 강릉 가뭄 대책 회의를 열고 재난안전대책본부 수준을 2단계로 격상해 가동하기로 했습니다.
도 행정부지사가 본부장을 맡는 2단계는 모든 행정력을 동원해 총력 대응하는 수준입니다.
오늘 긴급회의에는 여중협 도 행정부지사 주재로 강원도교육청, 수자원공사, 농어촌공사 등의 관계기관이 참석했습니다.
회의에서는 분야별 가뭄 대응 중점 추진 사항과 대처 계획을 논의했습니다.
도는 취약계층 물 공급 대책을 구체화하고 소상공인 피해 관리에 나서기로 했습니다.
또 농업용수 공급중단에 따른 농작물 피해를 파악해 예방 조치를 취하기로 했습니다.
리조트 등 대형숙박시설 및 주요 관광지 등에 절수를 요청했고, 휴교·단축 수업 검토 및 급식 대책도 점검 중입니다.
전국 살수차 지원 요청은 물론 민간 기부 및 자원봉사 등 민간 부문과 협력해 가뭄 극복을 위해 총력 대응에 나설 방침입니다.
또 9월 1일부터 재난사태 해제 시까지 강릉시에 팀장급 현장 상황 관리관을 파견해 재난 현장의 정보를 공유하고 가뭄 상황에 신속 대응해 나설 계획입니다.
오늘 오후 현재 오봉저수지 저수율은 14.9%입니다.
9월 상순까지 뚜렷한 비 소식이 없는 상태여서 약 2주 후면 식수 및 농업용수 공급에 막대한 피해가 우려됩니다.
여중협 부지사는 "앞으로도 강수 예보가 없어 생활용수 공급 중단 시 막대한 피해가 우려된다"며 "범정부 차원의 인력·장비·물자 지원을 통한 주민들의 일상생활 유지와 지역경제 안정을 위해 전 행정력을 집중하겠다"고 말했습니다.
