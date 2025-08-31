강원도, '강릉 가뭄' 재난 2단계 가동…모든 행정력 총력 대응

▲ 강원도, 강릉 가뭄 대책 긴급회의 개최

지난 30일 강릉에 재난사태가 선포된 가운데 강원특별자치도는 오늘(31일) 강릉 가뭄 대책 회의를 열고 재난안전대책본부 수준을 2단계로 격상해 가동하기로 했습니다.도 행정부지사가 본부장을 맡는 2단계는 모든 행정력을 동원해 총력 대응하는 수준입니다.오늘 긴급회의에는 여중협 도 행정부지사 주재로 강원도교육청, 수자원공사, 농어촌공사 등의 관계기관이 참석했습니다.회의에서는 분야별 가뭄 대응 중점 추진 사항과 대처 계획을 논의했습니다.도는 취약계층 물 공급 대책을 구체화하고 소상공인 피해 관리에 나서기로 했습니다.또 농업용수 공급중단에 따른 농작물 피해를 파악해 예방 조치를 취하기로 했습니다.리조트 등 대형숙박시설 및 주요 관광지 등에 절수를 요청했고, 휴교·단축 수업 검토 및 급식 대책도 점검 중입니다.전국 살수차 지원 요청은 물론 민간 기부 및 자원봉사 등 민간 부문과 협력해 가뭄 극복을 위해 총력 대응에 나설 방침입니다.또 9월 1일부터 재난사태 해제 시까지 강릉시에 팀장급 현장 상황 관리관을 파견해 재난 현장의 정보를 공유하고 가뭄 상황에 신속 대응해 나설 계획입니다.오늘 오후 현재 오봉저수지 저수율은 14.9%입니다.9월 상순까지 뚜렷한 비 소식이 없는 상태여서 약 2주 후면 식수 및 농업용수 공급에 막대한 피해가 우려됩니다.여중협 부지사는 "앞으로도 강수 예보가 없어 생활용수 공급 중단 시 막대한 피해가 우려된다"며 "범정부 차원의 인력·장비·물자 지원을 통한 주민들의 일상생활 유지와 지역경제 안정을 위해 전 행정력을 집중하겠다"고 말했습니다.(사진=강원도 제공, 연합뉴스)