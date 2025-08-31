왜 부대 깃발에 卍 문양이…핀란드 공군, 나치 연상 문양 퇴출

▲ 핀란드 공군의 기존 깃발

핀란드 공군이 창설 때부터 107년간 사용해온 문양이 나치를 연상시킨다는 이유로 단계적으로 퇴출키로 했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했습니다.핀란드 공군은 기존 일부 공군기에 있는 만자(卍字) 무늬가 나치즘의 상징으로 보일 수 있어 사용을 중단하고, 새로운 디자인을 도입한다고 밝혔습니다.핀란드 공군기의 문양의 기원은 1918년 창군 당시로 거슬러 올라갑니다.러시아로부터 독립 직후였던 당시 스웨덴인 에리크 폰 로젠 백작이 핀란드에 기증한 항공기에 그려진 문양에서 유래했습니다.이후 독일 나치당이 이 문양을 채택했고, 나치가 2차 세계대전 당시 유대인들을 상대로 대량 학살을 저지르면서 서구권에서는 불쾌감과 혐오를 불러일으키는 금기의 상징물이 됐습니다.최근 들어서는 신나치주의자들이 유대인이나 다른 소수 집단을 위협하는 용도로 이 문양을 사용하면서 독일 등 유럽 국가에서는 공공장소에서 이 문양을 드러내는 것을 금지하고 있습니다.이 같은 논란에 이미 핀란드군은 수년 전부터 만자 문양을 단계적으로 없애왔습니다.핀란드 공군 사령부는 2017년에 휘장에서 이를 제거했고, 2020년에는 군복과 공식 홈페이지에서도 사라진 것이 목격됐습니다.핀란드 공군은 만자 문양이 들어간 깃발을 계속 사용하는 것이 외국인 방문객들에게는 어색한 상황을 만들 수 있다며 교체 배경을 밝혔습니다.핀란드 공군의 새 문양은 파란색 원 안에 황금색 독수리가 날고 있고, 그 주위를 날개가 둘러싸고 있는 모습으로 만들어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)