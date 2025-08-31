뉴스

[단독] 김민석 총리, 법무·행안장관과 어제 회동…'검찰 개혁' 논의

강청완 기자
작성 2025.08.31 16:17 조회수
▲ 김민석 국무총리가 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

김민석 국무총리가 법무부장관, 행정안전부 등 검찰 개혁 관련 부처 장관들을 만나 검찰 개혁에 대해 논의한 것으로 확인됐습니다.

김민석 국무총리는 어제 오전 삼청동 총리공관에서 정성호 법무장관, 윤호중 행안장관, 윤창렬 국무조정실장 등과 회동했습니다.

회동에선 김 총리 주재로 검찰 개혁과 관련한 각 부처 입장을 설명하고 의견 교환이 이뤄진 것으로 알려졌습니다.

이번 회동은 검찰개혁을 둘러싸고 당정 간 이견이 불거진 것 아니냐는 관측이 제기되는 가운데 이뤄져 그 내용과 배경에 관심이 쏠립니다.

앞서 이재명 대통령은 "검찰개혁은 일종의 보여주기식은 안 된다"면서 "공개적인 토론의 장에서 합리적이고 이성적인 토론이 이뤄져야 한다"고 언급한 바 있습니다.

또 필요하면 이 대통령 자신이 직접 토론을 주재할 수 있다고도 말했습니다.

김 총리는 내일 이 대통령과 주례회동에서 논의 내용을 보고할 것으로 전해졌습니다.

(사진=연합뉴스)
