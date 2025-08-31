뉴스

우상호 "이진숙, 대구시장 출마 생각 있으면 그만두고 나가야"

박예린 기자
작성 2025.08.31 15:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
우상호 "이진숙, 대구시장 출마 생각 있으면 그만두고 나가야"
▲ 우상호 정무수석

우상호 정무수석 이진숙 방송통신위원장을 향해 "출마할 생각이 있으면 그만두고 나가는 게 맞지 않느냐"고 말했습니다.

우 수석은 어제(30일) '전국 민방(민영방송) 특별 대담' TV 프로그램에 출연해 "(이 위원장은) 방통위원장을 하는 목적이 정치적인 것 같다"며 이같이 지적했습니다.

우 수석은 "제가 국무회의장에서 보면 시키지 않는데 꼭 준비해온 발언을 해서 뉴스를 만든다. 우리가 브리핑하지 않아도 본인이 나가서 소셜미디어(SNS)에, 혹은 기자실에 가서 본인이 한 얘기를 밝힌다"고 말했습니다.

그러면서 "지금 대구시장 출마설도 있다"며 "아무리 봐도 이분은 정치적 목적으로 자리를 활용하는 것 같다는 의심을 지울 수가 없다"고 덧붙였습니다.

앞서 대통령실은 이 위원장을 정치적 중립 의무 위반으로 직권면직하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔습니다.

강유정 대통령실 대변인은 그제 브리핑에서 기자들과 만나 "이미 감사원이 7월 초에 이 위원장이 정치 중립 의무를 위반했다고 결론냈다"며 "상당히 엄중한 사안"이라고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지