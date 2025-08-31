이번엔 40대 여성이 주차장 침입…BTS 정국 '수난' 계속

▲ 육군 병장으로 만기 전역한 BTS 지민(오른쪽)과 정국이 11일 경기 연천군 연천공설운동장에서 열린 기념행사에서 팬들에게 거수경례로 전역 인사하고 있다.

그룹 방탄소년단(BTS) 정국의 자택 주차장에 40대 여성이 침입하는 일이 발생했습니다.해당 여성은 조사를 받고 일단 풀려났습니다.서울 용산경찰서는 오늘(31일) 주거침입 혐의로 한국 국적 여성 A 씨를 입건했다고 밝혔습니다.A 씨는 BTS 정국이 거주하는 용산구 단독주택 주차장에 침입했다는 신고를 받고 출동한 경찰에 오늘 새벽 0시 2분쯤 현행범으로 체포됐습니다.경찰은 A 씨를 상대로 주차장에 들어간 경위 등을 조사한 후 오늘 정오쯤에 석방했습니다.A 씨는 경찰 조사에서 범행을 시인한 것으로 전해졌습니다.경찰은 정국 자택 인근 폐쇄회로(CC)TV 등을 조사한 후 A 씨의 검찰 송치 여부를 결정할 계획입니다.앞서 정국이 제대한 6월 11일에도 30대 중국인 여성 B 씨가 정국의 자택을 찾아 현관 비밀번호를 여러 번 누르다 현행범 체포됐습니다.B 씨는 지난 27일 검찰로 불구속 송치됐습니다.B 씨는 국내 거주자는 아니며, 전역한 정국을 보러 한국에 왔다고 진술한 것으로 파악됐습니다.2023년 12월 같은 그룹의 지민과 육군에 동반 입대한 정국은 1년 6개월간 경기 연천군 제5보병사단 포병여단에서 복무한 뒤 만기 전역했습니다.BTS를 향한 뜨거운 국제적 관심이 잘못된 형태로 발현된 건 이번이 처음이 아닙니다.진의 경우 지난해 6월 전역 직후 열린 팬과의 '포옹 행사'에서 50대 일본인 여성으로부터 볼에 기습 뽀뽀를 당했습니다.한 누리꾼의 고발을 접수한 경찰은 지난 5월 이 일본인 여성을 성폭력처벌법상 공중밀집장소 추행 혐의로 송치했습니다.정국의 경우 군 복무 동안 중국 국적 총책이 이끄는 해킹 조직의 타깃이 돼 84억 원 상당의 하이브 주식을 탈취당했으나 지급 정지 조치로 실제 피해를 면하기도 했습니다.태국에서 붙잡혀 국내 송환된 총책 전 모(35) 씨는 지난 29일 검찰에 넘겨진 상태입니다.(사진=연합뉴스)