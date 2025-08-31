금감원, MBK에 검사의견서 발송…현장조사 이어 제재 착수

▲ 홈플러스

금융당국이 홈플러스 사태와 관련해 최대주주인 MBK파트너스에 검사의견서를 발송하며 본격 제재 절차에 착수했습니다.금융투자업계와 금융당국에 따르면 금융감독원은 이번 주 MBK파트너스에 검사의견서를 보내면서 제재 절차를 개시했습니다.금감원은 금융위원회와 함께 지난 28일 MBK파트너스 본사를 현장 조사한 데 이어 제재 절차까지 동시에 진행하며 홈플러스 관련 사안을 전방위로 다시 들여다보고 있습니다.이번 검사의견서는 지난 3월 금감원의 MBK파트너스 현장검사를 토대로 발송됐습니다.홈플러스가 기업회생 신청 계획을 숨긴 채 투자자들을 속여 6천억 원 규모의 단기 사채를 발행했다는 혐의는 이미 검찰에 통보돼 수사가 진행 중입니다.검사의견서에는 MBK파트너스가 홈플러스 인수 과정에서 발행한 RCPS(상환전환우선주) 처리와 관련한 불건전영업행위 등이 핵심 쟁점으로 담긴 것으로 알려졌습니다.금감원은 홈플러스 신용등급 강등 시점께 RCPS 상환권 조건이 홈플러스 측에 유리하게 변경되면서 5천826억원어치를 투자한 국민연금 등 투자자(LP) 이익을 침해했을 가능성을 들여다봐 왔습니다.MBK는 이에 대해 "홈플러스의 신용등급 하락 방지와 이로 인한 한국리테일투자 보유 홈플러스 지분의 가치 보전을 통해 투자자의 이익을 보호하기 위해 한국리테일투자가 보유한 홈플러스 발행 RCPS의 발행조건 변경을 동의했다"며 "금융당국의 검사 절차에서 충실히 소명하겠다"는 입장을 밝혔습니다.