통일교 총재, 특검수사 첫입장…"정치적청탁·금전거래 지시 안해"

▲ 한학자 통일교 총재

한학자 통일교 총재가 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 조사 중인 이른바 '권성동 청탁 의혹'과 관련해 "어떤 불법적인 정치적 청탁 및 금전 거래를 지시한 적이 없다"는 입장을 밝혔습니다.한 총재는 오늘(31일) 오전 예배를 통해 통일교 전 세계 지도자와 신도에게 내놓은 '참어머님 특별 메시지'라는 제목의 입장문에서 "나의 지시로 우리 교회가 불법 정치자금을 제공하였다는 허위 사실이 유포되고 있다"며 이같이 주장했습니다.한 총재가 이 의혹이 불거진 이래 공개적으로 입장을 밝힌 것은 이번이 처음입니다.한 총재는 "이 자리를 빌려 분명히 말씀드린다"며 해당 의혹을 부인하는 입장을 내놓았습니다.또 "여러분의 동참과 헌신, 그리고 기도와 정성에 깊이 감사한 마음"이라며 교인들에게 "선민과 세계평화 주역의 사명을 다하는 감사의 삶을 살아주길 바란다"고 전했습니다.이날 메시지 발표는 한 총재가 직접 인사말씀을 전하고 통일교 내부방송 아나운서가 메시지를 대독 하는 장면을 지켜보는 형식으로 이뤄졌습니다.앞서 한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤모(구속기소)씨가 특검에 진술한 내용에 따라 특검 수사선상에 올랐습니다.이는 윤 전 본부장이 2022년 1월 통일교 행사 지원 등을 요청하며 국민의힘 권성동 의원에게 불법 정치자금 1억여 원을 제공한 일에 관여돼 있다는 의혹입니다.권 의원이 2022년 2∼3월 한 총재를 찾아가 큰절하고 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹, 한 총재의 해외 원정도박 수사 정보를 통일교 측에 흘려 수사에 대비하도록 했다는 의혹도 수사 대상입니다.이와 더불어 2022년 4∼7월 건진법사 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 고가 다이아몬드 목걸이와 샤넬 백 등을 건네며 교단 현안을 청탁하는 데 관여했다는 의혹도 있습니다.사실관계 확인을 위해 특검팀이 조만간 한 총재를 피의자 신분으로 불러 조사할 것이란 전망이 나옵니다.특검팀은 지난 28일 권 의원에 대해 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구한 상태입니다.현재 권 의원을 대상으로 국회 체포동의 절차가 진행 중입니다.(사진=통일교 제공, 연합뉴스)