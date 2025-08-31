통일교 총재, 특검수사 첫입장…"정치적청탁·금전거래 지시 안해"

▲ 한학자 통일교 총재
한학자 통일교 총재가 김건희 여사 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 조사 중인 이른바 '권성동 청탁 의혹'과 관련해 "어떤 불법적인 정치적 청탁 및 금전 거래를 지시한 적이 없다"는 입장을 밝혔습니다.
한 총재는 오늘(31일) 오전 예배를 통해 통일교 전 세계 지도자와 신도에게 내놓은 '참어머님 특별 메시지'라는 제목의 입장문에서 "나의 지시로 우리 교회가 불법 정치자금을 제공하였다는 허위 사실이 유포되고 있다"며 이같이 주장했습니다.
한 총재가 이 의혹이 불거진 이래 공개적으로 입장을 밝힌 것은 이번이 처음입니다.
한 총재는 "이 자리를 빌려 분명히 말씀드린다"며 해당 의혹을 부인하는 입장을 내놓았습니다.
또 "여러분의 동참과 헌신, 그리고 기도와 정성에 깊이 감사한 마음"이라며 교인들에게 "선민과 세계평화 주역의 사명을 다하는 감사의 삶을 살아주길 바란다"고 전했습니다.
이날 메시지 발표는 한 총재가 직접 인사말씀을 전하고 통일교 내부방송 아나운서가 메시지를 대독 하는 장면을 지켜보는 형식으로 이뤄졌습니다.
앞서 한 총재는 통일교 전 세계본부장 윤모(구속기소)씨가 특검에 진술한 내용에 따라 특검 수사선상에 올랐습니다.
이는 윤 전 본부장이 2022년 1월 통일교 행사 지원 등을 요청하며 국민의힘 권성동 의원에게 불법 정치자금 1억여 원을 제공한 일에 관여돼 있다는 의혹입니다.
권 의원이 2022년 2∼3월 한 총재를 찾아가 큰절하고 현금이 든 쇼핑백을 받아 갔다는 의혹, 한 총재의 해외 원정도박 수사 정보를 통일교 측에 흘려 수사에 대비하도록 했다는 의혹도 수사 대상입니다.
이와 더불어 2022년 4∼7월 건진법사 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 고가 다이아몬드 목걸이와 샤넬 백 등을 건네며 교단 현안을 청탁하는 데 관여했다는 의혹도 있습니다.
사실관계 확인을 위해 특검팀이 조만간 한 총재를 피의자 신분으로 불러 조사할 것이란 전망이 나옵니다.
특검팀은 지난 28일 권 의원에 대해 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구한 상태입니다.
현재 권 의원을 대상으로 국회 체포동의 절차가 진행 중입니다.
(사진=통일교 제공, 연합뉴스)