[날씨] 전국 곳곳 소나기…담양 최고 50mm

8월의 마지막 날인 오늘(31일) 전국 곳곳에 비가 내립니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면 일부 경기와 전남, 경남과 제주 지역에 비구름이 자리하고 있고 특히 현재 담양에는 시간당 50mm가 넘는 매우 강한 비가 내리고 있습니다.



담양과 제주 산지에는 호우주의보가 내려졌습니다.



비는 모레까지 이어질 텐데요, 예상되는 강수량 살펴보시면 경남 남해안과 제주 산지에 많게는 100mm 이상, 전남 동부 지역에도 80mm 이상의 큰 비가 내리겠고 서울에도 최고 80mm의 비가 오겠습니다.



한편 단비를 기다리고 있는 강원 동해안 지역의 비의 양은 5mm 안팎으로 양이 많지 않겠습니다.



중서부 지역은 밤부터 비가 내리겠고요.



비가 오기 전까지는 소나기구름이 발달하겠습니다.



특히 이번 비나 소나기가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하겠고요.



시간당 20mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아질 수 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 31도, 대전 33도, 대구가 34도 예상되고요.



습도가 높아서 후텁지근하겠습니다.



(안수진 기상캐스터)