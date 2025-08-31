'박승수 결장' 뉴캐슬, 리즈와 무승부…개막 3경기째 무승

▲ 현지시간 30일, 영국 리즈의 엘런드 로드에서 열린 프리미어리그 축구경기 중 뉴캐슬 유나이티드의 제이콥 머피의 모습

잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 뉴캐슬 유나이티드가 리즈 유나이티드와 비기면서 정규리그 개막 3경기 연속 승리를 따내지 못했습니다.뉴캐슬은 31일(한국시간) 영국 리즈의 엘런드 로드에서 열린 리즈와의 2025-2026 EPL 3라운드 원정 경기에서 0-0으로 비겼습니다.개막전에서 애스턴 빌라와 0-0으로 비겼던 뉴캐슬은 2라운드에서 리버풀에 2-3으로 패한 뒤 3라운드에서도 무승부에 그치며 개막 3경기 연속 무승(2무 1패·승점 2)으로 15위에 머물렀습니다.지난 7월 뉴캐슬 유니폼을 입은 18세 공격수 박승수는 애스턴 빌라와의 개막전에서 교체 명단에 이름을 올렸지만 출전 기회를 얻지 못했으며, 이후 2경기 연속 출전 선수 명단에서 빠졌습니다.첫 승리가 급한 뉴캐슬은 이날도 주포 알렉산데르 이사크를 명단에서 제외했습니다.지난 시즌 EPL 득점랭킹 2위(23골)에 올랐던 이사크는 새 시즌을 앞두고 이적을 요청하며 태업 논란을 자초했고, 에디 하우 감독은 결국 이사크와 동행하지 않겠다는 입장을 내비치며 갈등이 이어지고 있습니다.뉴캐슬은 이날 리즈를 상대로 슈팅 8개(유효슈팅 2개)를 시도했지만, 끝내 득점 없이 0-0 무승부에 만족해야 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)