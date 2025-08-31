'세계 1위' 김원호·서승재 조, 세계선수권 결승 진출

▲ 배드민턴 선수 김원호(왼쪽)-서승재

배드민턴 남자복식 세계 랭킹 1위 김원호-서승재(삼성생명) 조가 세계개인선수권대회 준결승전에서 27분 만에 완승하며 결승에 진출했습니다.김원호-서승재 조는 31일(한국시간) 프랑스 파리의 아디다스 아레나에서 열린 2025 세계개인배드민턴선수권 남자 복식 4강전에서 덴마크의 킴 아스트루프-안데르스 스카루프 라스무센(5위)을 2-0(21-12 21-3)으로 제압했습니다.김원호-서승재는 1게임 초반부터 압도적인 흐름을 이어갔습니다.연속 득점에 성공하며 순식간에 1게임을 21-12로 끝냈고, 그 기세를 몰아 2게임에서는 단 3실점만 허용하며 가볍게 경기를 마무리했습니다.김원호-서승재는 이날 오후 열리는 결승전에서 세계랭킹 11위인 중국의 천보양-류이 조와 우승을 다툽니다.김원호와 서승재는 지난 1월, 7년 만에 다시 복식 조로 호흡을 맞추기 시작해 불과 7개월 만에 남자복식 세계랭킹 1위에 올랐습니다.말레이시아오픈, 전영오픈, 인도네시아오픈 3개의 슈퍼 1000 시리즈를 비롯해 올해에만 5차례 우승을 합작한 김원호-서승재는 첫 세계선수권 우승까지 한 경기만 남겨두고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)