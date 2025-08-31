일본 올해 상반기 고독사 1만1천여명 추산…12% 증가

올해 상반기 일본에서 사회와 단절된 채 살다가 홀로 죽음을 맞이한 '고립사'(한국의 고독사에 해당)가 작년 동기보다 12%가량 증가한 것으로 추산됐습니다.



아사히신문과 교도통신 등 현지 언론에 따르면 일본 경찰청은 올해 상반기 집에서 혼자 숨진 사례는 총 4만 913명으로, 작년 같은 기간보다 3천686명 늘었다고 밝혔습니다.



이 가운데 일본 정부가 고립사로 분류하는, 사후 8일 이상 지나서 발견된 사망건수는 1만 1천669명이었습니다.



이는 작년 동기보다, 1천233명(11.8%) 증가한 수준입니다.



일본에서는 정부 차원의 고립사 통계를 발표하지 않다가 지난해부터 고립사 통계를 별도로 집계하기 시작했습니다.



일본 내각부가 처음 집계한 지난해 고립사는 2만 1천856명이었습니다.



이는 지난 2023년 3천661명으로 조사된 한국 고독사 통계의 거의 6배에 달하는 수준으로, 한국보다 높은 노인 인구 비중 등이 요인으로 꼽힙니다.



지난해 일본에서 고립사로 분류한 사망자를 연령별로 보면 70대 8천321명, 60대 5천409명, 80대 이상 4천207명 등 60세 이상이 전체의

82.1%를 차지했습니다.