보훈부, 9월의 독립운동에 '한국광복군 창설' 선정

▲ 한국광복군 성립 전례식

국가보훈부는 '2025년 9월 독립운동'에 한국광복군 창설을 선정했다고 밝혔습니다.한국광복군은 1940년 9월 17일 중국 충칭에서 대한민국임시정부의 정규군으로 창설됐습니다.정신적으로 대한제국의 국군을, 인적으로는 독립군을 계승한 광복군은 총사령부와 지대로 구성됐으며 초기에는 4개 지대 체제로 출발했습니다.1942년 조선의용대가 합류하면서 재편돼 이후 제1·2·3지대를 중심으로 활동했습니다.병력은 창설 초기 수십 명에 불과했지만 국내외 동포들의 지원과 광복군의 적극적인 병력 모집·선전 활동을 통해 1945년 광복 직전에는 1천여 명 규모의 정규군으로 성장했습니다.광복군은 일본군에 소속된 한인 병사와 후방의 한인 청년을 포섭하는 초모공작과 이들에 대한 교육과 훈련, 적군에 대한 정보 수집과 교란 등 다양한 활동을 전개했습니다.또한 충칭방송국과 기관지 '광복'을 통해 국내외 동포에게 독립운동의 당위성을 알리고 국제사회의 관심과 지지를 끌어내고자 했습니다.광복군은 1943년에는 인도-버마 전선에 '인면전구공작대'를 파견, 영국군의 일본군을 상대로 한 작전에 참가해 선무공작, 후방지역 교란, 문서 번역 등을 수행했습니다.1944년 초 임팔 전투에서 큰 활약을 해 영국 언론의 극찬을 받았고, 1945년에는 버마 총반격전에도 참여하는 등 2년에 걸쳐 대일작전에 함께했습니다.1945년에는 미국 전략첩보국과 합작해 한반도 침투를 위한 국내진입작전을 준비하기도 했습니다.광복군은 일제를 상대로 독립전쟁을 전개했던 임시정부의 정규군으로, 연합군과의 연대를 통해 국제적 지위를 확보하고자 했으며 조국 독립을 위한 자주적 독립의지로 높이 평가됩니다.(사진=국가보훈부 제공, 연합뉴스)