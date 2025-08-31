[단독] "첫 침투 직후 반대에도 김용현 장관이 강행"

<앵커>



외환 의혹의 핵심인 무인기 평양 침투 작전 직후 군 핵심 관계자들의 반대에도 김용현 전 국방장관이 작전을 강행한 정황을 내란 특검팀이 파악한 것으로 확인됐습니다. 특검팀은 김 전 장관의 의도 규명에 수사력을 모으고 있습니다.



합동참모본부 작전본부장 이승오 중장은 최근 특검에 나와, "지난해 10월 3일 첫 무인기 평양 침투 직후 김용현 당시 국방장관에게 항의했다"고 진술한 것으로 확인됐습니다.



UN 정전협정 위반 소지와 작전의 위험성을 이유로 문제를 제기한 것으로 풀이됩니다.



이 본부장은 또 "김 전 장관이 무인기 출동 날짜까지 포함한 세부 작전 지시를 계속 내려 합참의장과 함께 항의한 적도 있다"며 "국가안보실에 보고하겠다고 하자 김 전 장관이 막았다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.



현재 알려진 무인기 북한 침투는 지난해 10월부터 2달 동안 10차례로 반대가 없었다면 비행 횟수가 더 늘어났을 것이라는 취지입니다.



김 전 장관은 무인기 평양 침투에 대해 "북한 오물 풍선 위협으로부터 국민 안전을 지키는 정상적인 군사 활동"이라는 입장을 고수해 왔습니다.



하지만 특검팀은 군 핵심 관계자들의 반대에도 김 전 장관이 무리하게 작전을 밀어붙인 것은 다른 의도가 있을 것으로 보고 있습니다.



작전의 위법성 논란과 관련해 법률 검토도 하지 않은 것도 김 전 장관의 의도를 의심케 하는 대목입니다.



합참 법무실 책임자는 특검 조사에서 "오물 풍선 대응과 달리 무인기 평양 침투 관련 법률 검토는 없었다"고 진술한 것으로 알려졌습니다.



작전 전후 상황을 파악한 특검팀은 작전 수립 배경은 물론 김 전 장관의 강행 의도가 무엇인지를 규명하는 데 속도를 내고 있습니다.



특검팀은 조만간 김 전 장관을 상대로 '북풍 유도'나 비상계엄 분위기 조성 목적으로 무인기 침투를 강행한 게 아닌지, 조사할 계획입니다.



