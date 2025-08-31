[날씨] 오늘 전국에 비…경남 지역 100㎜ 이상

<앵커>



오늘(31일)과 내일 사이 전국에 비가 내리겠고 전국이 33도 안팎으로 무더위도 이어질 것으로 보입니다.



자세한 날씨 박세림 기상캐스터가 전해드립니다.



<기상캐스터>



어느덧 8월의 마지막 날입니다.



오늘과 내일 사이 전국에 비가 내리겠는데요.



남부는 오전부터, 중부는 밤부터 비가 시작되겠고 중서부 지역은 비가 내리기 전 소나기가 쏟아질 수 있겠습니다.



현재 레이더 영상 보시면 제주에 비가 시작된 가운데 시간당 5~10mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.



모레까지 예보된 비의 양을 보시면 제주 산지와 경남에 많게는 100mm 이상, 전남 동부에도 80mm 이상의 많은 비가 예보돼 있고요.



그 밖에 남부에 5~60, 중부 지방에는 30~80mm의 비가 예상됩니다.



현재 가뭄이 극심한 동해안 지역은 내일 5mm 안팎의 다소 적은 양의 비가 예상됩니다.



오늘 중서부 지역은 5에서 많게는 60mm 정도의 소나기가 지나겠습니다.



현재 기온 보시면 서울이 25.3도, 부산 27.3도로 일부 도심과 해안을 중심으로 열대야가 나타났고요.



낮 기온 서울 31도, 전주 33도, 강릉과 대구 34도로 오늘도 무덥겠습니다.



중부 지방은 내일 밤이면 비가 대부분 그치겠고요.



일부 강원과 남부 제주는 모레까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



(박세림 기상캐스터)