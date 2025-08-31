트럼프, '해상풍력 죽이기'…연방자금 9천450억 원 취소

▲ 미국 로드아일랜드 연안의 풍력발전기
미국 교통부가 현지시간 지난 29일 미국 내 12개 해상풍력 사업에 제공하기로 했던 연방 자금 6억 7천900만 달러, 우리 돈 약 9천450억 원을 철회하거나 지원을 중단한다고 발표했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했습니다.
이 자금은 전임 바이든 행정부에서 승인됐습니다.
자금 지원이 취소된 사업 대부분은 해상풍력 발전기에 필요한 대형 터빈을 건설하는 데 사용될 시설입니다.
숀 더피 교통부 장관은 성명에서 "낭비적인 풍력 사업들은 미국의 해상 산업을 재활성하는 데 사용될 수 있는 자원을 쓰고 있다"면서 이번에 철회한 자금을 가능하면 다른 항만 개선 사업에 사용하겠다고 밝혔습니다.
트럼프 대통령은 오랫동안 풍력 발전에 반대했으며, 취임 첫날 신규 해상풍력 사업 허가를 보류하는 행정명령에 서명했습니다.
트럼프 행정부는 특히 최근 몇 주 풍력산업에 대한 공격 수위를 높이고 있다고 NYT는 보도했습니다.
트럼프 대통령이 취임한 이후 풍력발전에 적대적인 정책과 관세 불확실성 때문에 사업 추진이 더 어려워지자 일부 풍력 회사는 당분간 미국 투자를 보류한다고 발표했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)