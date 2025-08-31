트럼프, '해상풍력 죽이기'…연방자금 9천450억 원 취소

▲ 미국 로드아일랜드 연안의 풍력발전기

미국 교통부가 현지시간 지난 29일 미국 내 12개 해상풍력 사업에 제공하기로 했던 연방 자금 6억 7천900만 달러, 우리 돈 약 9천450억 원을 철회하거나 지원을 중단한다고 발표했다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했습니다.이 자금은 전임 바이든 행정부에서 승인됐습니다.자금 지원이 취소된 사업 대부분은 해상풍력 발전기에 필요한 대형 터빈을 건설하는 데 사용될 시설입니다.숀 더피 교통부 장관은 성명에서 "낭비적인 풍력 사업들은 미국의 해상 산업을 재활성하는 데 사용될 수 있는 자원을 쓰고 있다"면서 이번에 철회한 자금을 가능하면 다른 항만 개선 사업에 사용하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 오랫동안 풍력 발전에 반대했으며, 취임 첫날 신규 해상풍력 사업 허가를 보류하는 행정명령에 서명했습니다.트럼프 행정부는 특히 최근 몇 주 풍력산업에 대한 공격 수위를 높이고 있다고 NYT는 보도했습니다.트럼프 대통령이 취임한 이후 풍력발전에 적대적인 정책과 관세 불확실성 때문에 사업 추진이 더 어려워지자 일부 풍력 회사는 당분간 미국 투자를 보류한다고 발표했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)