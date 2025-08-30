트럼프 다음 표적으로 '민주당 텃밭' 보스턴…이민자 집중 단속

미국 도널드 트럼프 행정부가 향후 몇 주 안에 민주당 텃밭으로 꼽히는 보스턴 지역에서 대규모 이민 단속에 나설 준비를 하고 있다고 미 정치매체 폴리티코가 현지시간 29일 보도했습니다.



전현직 행정부 관리에 따르면 이번 계획에는 이민세관단속국(ICE) 인력의 대규모 투입이 포함되며, 단속은 9월 중 예정된 시카고 단속과 비슷한 시점 또는 그 이후에 이뤄질 수 있습니다.



보스턴에서 하는 대대적인 이민 단속은 트럼프 행정부가 로스앤젤레스(LA), 워싱턴DC, 시카고에 이어 민주당 집권 도시를 겨냥한 공세를 강화하는 조치입니다.



트럼프 행정부는 불법 이민자 체포·추방을 위한 연방기관 협조를 제한하는 보스턴의 이른바 '피난처 도시' 정책을 비판하며 민주당 소속 미셸 우 보스턴 시장과 충돌해왔습니다.



앞서 트럼프 행정부는 올해 봄부터 전통적인 민주당 지지 도시인 LA에서 장갑차 등을 동원해 불법 이민자 단속 작전을 펼쳤습니다.



또 최근에는 민주당 우세 지역인 수도 워싱턴DC에 치안 불안을 이유로 연방 요원과 주 방위군을 투입했습니다.