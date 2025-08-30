뉴스

서프보드 배우던 20대 여성, 보트와 추돌 사망

박재연 기자
작성 2025.08.30 22:48 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
서프보드 배우던 20대 여성, 보트와 추돌 사망
▲ 지난해 수상레저 체험교실 모습

충북 단양군 남한강에서 수상레저스포츠 교육생이 모터보트에 부딪혀 물에 빠진 뒤 숨지는 사고가 발생했습니다.

오늘(30일) 오후 2시 30분쯤 충북 단양군 단양읍 상진계류장 인근 남한강에서 20대 여성 A 씨가 타던 전동 서프보드가 모터보트를 추돌했습니다.

사고 충격으로 물에 빠진 A 씨는 안전요원에 의해 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 숨졌습니다.

당시 수상스포츠 전문가에게 전동 서프보드 탑승법을 교육받던 A 씨는 계류장으로 돌아오던 중 수상스키 강사와 교육생이 타고 있던 모터보트에 부딪힌 것으로 전해졌습니다.

단양군과 단양군 수상스포츠연합회는 지난 5월부터 이곳에서 수상레저 체험 프로그램을 진행하고 있었는데, A 씨는 지난달 이 프로그램에 참여해 이날 2회차 교육을 받고 있었던 걸로 전해졌습니다.

A 씨는 구명조끼는 착용한 상태였던 것으로 파악됐습니다.

경찰은 정확한 사고 경위와 안전 수칙 준수 여부 등을 조사하고 있습니다.

(사진=단양군 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박재연 기자 사진
박재연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지