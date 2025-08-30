'개인 최고점' 피겨 서민규, 주니어 그랑프리 역전 우승

피겨스케이팅 남자 싱글 차세대 에이스 서민규(경신고)가 개인 최고점을 기록하며 2025-2026 ISU(국제빙상경기연맹) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 2차 대회에서 우승을 차지했습니다.



서민규는 오늘(30일) 튀르키예 앙카라 우미트코이 아이스 스케이팅 콤플렉스에서 열린 대회 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 83.46점, 예술점수(PCS) 78.35점, 총점 161.81점을 기록했습니다.



쇼트프로그램에서 81.46점으로 2위에 자리했던 서민규는 총점 243.27점으로 일본의 다카하시 세나(225.84점)에 큰 점수 차로 역전하며 금메달을 목에 걸었습니다.



2022-2023시즌부터 주니어 그랑프리 무대를 누빈 서민규는 개인 통산 세 번째 대회 우승을 일궜습니다.



아울러 2년 연속 주니어 그랑프리 파이널 진출 가능성도 높였습니다.



서민규의 연기는 완벽했습니다.



첫 과제인 트리플 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 클린 처리해 기본 점수 12.20점과 수행 점수(GOE) 2.29점을 얻었고, 곧바로 트리플 악셀 단독 점프를 흠 없이 수행했습니다.



이어 트리플 플립-더플 토루프 콤비네이션 점프와 트리플 루프 점프까지 완벽하게 처리했습니다.



플라잉 카멜 스핀(레벨3)과 코레오시퀀스로 예술성을 높인 서민규는 10% 가산점이 붙는 후반부 첫 점프 과제, 트리플 러츠를 힘차게 뛰었습니다.



이어 트리플 플립-더블 악셀-더블 악셀 시퀀스 점프까지 물 흐르듯 연기했습니다.



마지막 점프 과제 트리플 살코까지 완벽하게 뛴 서민규는 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4), 체인지 풋 싯 스핀(레벨4)으로 연기를 마무리한 뒤 주먹을 불끈 쥐며 만족감을 표현했습니다.



서민규는 지난해 주니어 세계선수권대회에서 우승, 올해 3월에 열린 주니어 세계선수권대회에서 은메달을 딴 차세대 스타입니다.



다만 나이 제한으로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽엔 출전하지 못합니다.



우리나라는 오전에 열린 여자 싱글에서 김유재(수리고)가 은메달을 딴 데 이어, 남자 싱글에서 금메달을 획득하며 최고의 성적으로 이번 대회를 마쳤습니다.



(사진=국제빙상경기연맹 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)