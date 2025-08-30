뉴스

박찬욱 새 영화, 9분간 기립박수…"영화제 최고작" 호평

권영인 기자
작성 2025.08.30 20:31 수정 2025.08.30 20:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

박찬욱 감독의 새 영화 '어쩔수가없다'가 베네치아 영화제에서 처음으로 관객들에게 공개됐습니다. 9분간 쏟아진 기립박수와 함께 이번 영화제 최고작이라는 평가까지 나오면서 수상 기대감도 커지고 있습니다.

베네치아에서 권영인 특파원의 보도입니다.

<기자>

영화 '어쩔수가없다'의 레드카펫 행사입니다.

박찬욱 감독과 이병헌, 손예진 씨 등 배우들이 등장하자 환호가 이어집니다.

[LEE! LEE! 와.]

팬들의 요청에 일일이 화답하느라 행사는 예정된 시간보다 15분 더 길어졌습니다.

이어 전 세계 관객들에게 영화를 처음 선보이는 공식 시사회가 열렸습니다.

1천여 석의 상영장이 관객들로 꽉 들어찼고, 시사회 내내 환호와 탄성, 웃음이 이어졌습니다.

영화가 끝난 뒤 관객들의 기립박수는 9분 동안 계속됐습니다.

[벤자민 벤/영국 관객 : 영화는 정말 좋았습니다. 박찬욱 감독은 분명히 거장입니다.]

[안나 요한슨/덴마크 배우 겸 컨설턴트 : 이 영화를 설명할 언어는 하나뿐입니다. (뭘까요?) 와 우.]

외신들의 호평도 이어지고 있습니다.

실직과 살인이라는 무거운 주제를 다루고 있지만 박 감독 특유의 풍자로 잘 담아냈다는 평가와 함께 '오늘날 가장 우아한 감독 중 한 명', '이번 영화제 중 최고의 작품'이라는 평가도 나왔습니다.

[박찬욱/'어쩔수가없다' 감독 : (영화를 준비한) 지난 20년 동안 어느 시기든 또는 어느 나라에서 온 사람이든 이 이야기를 들려주면 다들 이건 정말 공감이 가는 이야기네요. 이건 정말 시의적절하네요라는 반응이 계속 나왔어요.]

공식 시사회를 통해 호평을 받은 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'는, 다음 달 6일 열리는 영화제 폐막식에서 영화 '부고니아', '프랑켄슈타인' 등과 함께 작품상인 황금사자상을 놓고 경쟁합니다.

(영상취재 : 김시내, 영상편집 : 최혜영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권영인 기자 사진
권영인 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지