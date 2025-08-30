러, 트럼프 '평화회담 시한' 코앞 우크라 중부 맹폭

현지 시간 29일 러시아가 우크라이나 중부에 맹폭을 가해 최소 1명이 숨졌습니다.



AFP통신에 따르면 밤새 우크라이나 중부와 남동부 여러 도시에 가해진 러시아의 대규모 공습으로 인해 최소 1명이 숨졌습니다.



우크라이나 비상국은 텔레그램에서 "밤새 적이 자포리자에 대규모 공격을 가했다"고 밝혔습니다.



이로 인해 최소 1명이 숨지고 어린이 2명을 포함해 16명이 부상했다고 당국은 전했습니다.



또, 주택을 비롯해 산업체, 주유소 등 많은 시설이 파괴됐다고 덧붙였습니다.



이번 공격은 트럼프 미국 대통령이 제시한 푸틴 러시아 대통령과 젤렌스키 우크라이나 대통령 간의 종전 합의 시한을 앞두고 이뤄졌습니다.



트럼프 대통령은 지난 18일 백악관에서 젤렌스키 대통령, 유럽 정상들과 만났을 당시 푸틴-젤렌스키 정상회담이 2주 이내에 열릴 수 있다고 말한 바 있습니다.



트럼프 대통령의 발언에 따르면 두 전쟁 당사국의 회동 시한을 다음 달 1일인 셈입니다.



이날 우크라이나 중부 드니프로페트로우스크의 세르히 리사크 주지사는 드니프로와 파블로그라드에 공습이 발생했다며 '대규모 공격'을 받고 있다고 텔레그램에 썼습니다.



리사크 주지사는 "폭발음이 들리고 있다"며 주민들에게 대피하라고 경고했습니다.



앞서 러시아가 드니프로페트로우스크에 거점을 확보했다고 주장한 후, 우크라이나는 지난 26일 처음으로 러시아군이 이 지역에 진입했다는 사실을 인정했습니다.



드니프로페트로우스크주는 도네츠크, 루한스크, 자포리자, 헤르손 등 러시아가 상당 부분을 점령해 자국 영토로 편입했다고 주장한 4개 주가 아닌 새로운 지역입니다.



(사진=AP, 연합뉴스)