[자막뉴스] "전한길은 의병…그게 가장 잘 맞는 옷"

국민의힘 장동혁 신임 대표가 전 한국사 강사 전한길 씨에 대해 "의병처럼 밖에서 적을 막아주고 당과 함께 싸웠다"고 평가했습니다.



장 대표는 최근 조선일보와의 인터뷰에서 전 씨가 당 외곽에서 의병으로 열심히 싸웠다고 말했습니다.



장 대표는 그러나 전 씨를 당직에 기용할 거냐는 질문에는 "관군인 우리가 국회 안에서 소리 낼 때 전 씨는 당 밖에서 의병으로 그 소리를 증폭하고 적을 막는 역할을 했다. 그게 전 씨에게 가장 잘 맞는 옷이고 역할이다"라고 답했습니다.



사실상 전 씨를 당장 당직에 기용하진 않겠단 뜻으로 풀이됩니다.



앞서 전 씨는 지난 27일 자신의 유튜브 채널에서 장 신임 대표와 주고받은 문자를 공개하며 평당원으로 뒤에서 돕겠다는 뜻을 밝혔습니다.



전 씨는 "'당선을 축하한다. 이겨줘서 너무 고맙다. 앞으로 평당원으로서 뒤에서 지원할 테니 앞에서 끌어달라'는 문자를 장 대표에게 보냈다"고 말했습니다.



또, 장 대표에게 '이제부터 제도권과 광장 세력이 하나 돼 사악한 이재명 정권 종식을 위해 모든 걸 걸고 싸워달라'는 요청도 했다"고 전했습니다.



그러자 "장 대표가 '고생 많으셨다. 눈물이 난다'면서 '당원과 애국 우파 시민들의 승리다. 이제 이재명과 싸우는 데 온 힘을 함께 모아달라'는 내용의 답장을 보내왔다"고 전 씨는 소개했습니다.



