MLB 샌프란시스코 이정후, 5경기 연속 안타…시즌 타율 0.260

▲ 현지시간 28일 시카고 컵스와의 경기에서 끝내기 안타를 친 샌프란시스코 자이언츠 이정후

미국 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 외야수 이정후가 최근 5경기 연속 안타를 때렸습니다.샌프란시스코는 오늘 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클파크에서 열린 2025 MLB 정규시즌 볼티모어 오리올스와 홈경기에서 15대 8로 승리했습니다.1번 타자 중견수로 선발 출전한 이정후는 이날 5타수 1안타, 삼진 3개, 볼넷 1개, 2 득점을 기록했습니다.타율은 전날 0.261에서 0.260으로 소폭 내려갔습니다.전날 시카고 컵스를 상대로 9회 말 끝내기 안타를 친 이정후는 이날 1회 첫 타석에서 볼넷을 골라 홈까지 들어왔고, 2회 두 번째 타석에서 안타를 생산했습니다.볼티모어 선발 투수 딘 크레이머의 2구째 시속 146㎞ 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타로 연결했습니다.2회에도 후속 타자의 연속 안타로 득점에 성공한 이정후는 이후로는 안타를 추가하지 못했습니다.3회와 7회, 8회 타석은 모두 삼진으로 물러났고, 5회에는 내야 땅볼로 잡혔습니다.최근 5경기 연속 안타 행진을 이어간 이정후는 특히 8월 들어서는 타율 0.309로 상승세를 이어가고 있습니다.이날 안타 18개를 몰아치며 15점을 뽑아낸 샌프란시스코는 최근 6연승을 거뒀습니다.67승 68패로 승률 5할에 1승이 모자란 샌프란시스코는 내셔널리그 서부지구 3위를 달리고 있습니다. 4위 애리조나 다이아몬드백스(67승 69패)와는 불과 0.5경기 차이입니다.샌프란시스코는 31일 볼티모어와 3연전 중 두 번째 경기를 치릅니다.(사진=게티이미지)