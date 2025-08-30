정치활동 본격 재개?…홍준표 "곧 TV홍카콜라 다시 시작할 것"

▲ 홍준표 전 대구시장이 지난 17일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국, 취재진과 인터뷰를 마친 뒤 이동하고 있다.

지난 6·3 대선에서 국민의힘 대선 후보 경선에서 탈락한 뒤 탈당하고 정계 은퇴를 선언했던 홍준표 전 대구시장이 자신의 유튜브 채널인'TV홍카콜라'를 다시 시작한다고 밝혔습니다.홍 전 시장은 오늘(30일) 페이스북에서 "비록 사기 경선 2번을 당하고 그 울분에 크게 실망해 당과 정계를 떠났지만, 나머지 인생을 대한민국에 보은 할 길이 무엇인지 숙고하고 숙고하는 시간을 갖고 있다"고 밝혔습니다.그는 "7년 전 1인 미디어 시대가 올 것으로 예측하고 시작한 TV홍카콜라는 그동안 제가 현직에 있는 바람에 지난 5년 동안 실제 출연은 하지 않고 제 관련 정치 뉴스만 방송했는데, 새로 시작하면서 이번에는 실제 출연해서 세상 사는 이야기를 토크쇼 형태로 방송하기로 했다"고 설명했습니다.이어 "새롭게 시작하는 TV홍카콜라는 진영 논리에 매몰된 틀튜버들과 편향된 일부 방송 매체와는 달리 진영 논리를 떠나 팩트와 정치 소신에 기반을 두고 세상사를 논하는 장이 될 것"이라며 "TV홍카콜라로 다시 세상과 만나고자 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)