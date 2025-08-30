유로파리그 본선에 '조규성 vs 오현규' 등 코리안더비만 4경기

▲ 콘퍼런스리그 대진 추첨 모습

이번 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 리그 페이즈에서 여러 차례 '코리안 더비'를 볼 수 있게 됐습니다.UEFA는 어제 모나코에서 2025-2026 시즌 유로파리그 및 콘퍼런스리그 리그 페이즈 대진 추첨식을 열었습니다.챔피언스리그 다음 클럽대항전인 유로파리그의 본선 첫 단계 리그 페이즈에는 총 36개 팀이 참가합니다.UEFA 계수에 따라 4개의 포트로 나뉜 뒤 모든 팀이 포트별 2개 팀, 총 8개 팀과 맞대결을 벌이며 홈과 원정에서 각각 4경기를 치릅니다.8경기 승점을 토대로 1위부터 8위까지는 16강 토너먼트에 직행하고, 9위부터 24위는 플레이오프를 통해 16강 진출을 노립니다.이적 변수가 일부 남아 있긴 하지만, 이번 시즌 유로파리그에 한국 선수는 황인범(네덜란드 페예노르트)과 양현준(스코틀랜드 셀틱), 설영우(세르비아 즈베즈다), 오현규(헹크), 조규성과 이한범(이상 미트윌란)이 나섭니다.이 때문에 '코리안 더비'도 여러 차례 볼 수 있는데, 양현준이 뛰는 셀틱이 페예노르트, 즈베즈다, 미트윌란과 모두 맞붙습니다.여기에 미트윌란과 헹크의 대결도 성사돼 2026 북중미 월드컵을 앞두고 국가대표 공격수 자리를 놓고 다툴 가능성이 있는 조규성과 오현규의 격돌이 기대됩니다.이밖에 황인범이 속한 페예노르트가 애스턴빌라(잉글랜드), 레알 베티스(스페인), 슈투트가르트(독일) 등을 상대하는 것도 주목됩니다.유로파리그 리그 페이즈는 9월 24일부터 내년 1월 말까지 진행됩니다.자세한 경기 일정은 각 도시의 챔피언스리그와 3부 클럽대항전인 콘퍼런스리그 일정 등을 고려해 조만간 결정됩니다.이날 유로파리그 대진 추첨에는 위르겐 클린스만(독일) 전 한국 국가대표팀 감독이 참여하기도 했습니다.국가대표 미드필더 이재성이 활약하는 마인츠(독일)의 콘퍼런스리그 상대 팀도 이날 정해졌습니다.마인츠는 피오렌티나(이탈리아), 레흐 포즈난(폴란드) 등과 리그 페이즈에서 만납니다.올해 10월 초부터 12월까지 진행되는 콘퍼런스리그 리그 페이즈에도 총 36개 팀이 참가합니다.리그 페이즈에서 각 팀이 6경기씩 치른 뒤 상위 8개 팀이 16강에 직행하며, 9∼24위의 플레이오프로 나머지 16강 진출팀이 결정됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)