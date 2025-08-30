다저스 우승 이끈 뷸러, MLB 새 소속팀 보스턴서 방출

▲ 보스턴에서 방출된 워커 뷸러

지난해 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS)에서 눈부신 호투를 펼쳤던 오른손 투수 워커 뷸러가 새 소속 팀 보스턴 레드삭스에서도 외면받았습니다.보스턴 구단은 오늘 뷸러를 방출하고 좌완 유망주 페이튼 톨레를 로스터에 포함했다고 밝혔습니다.방출 대기(DFA·Designated for assignment) 과정 없이 보스턴 유니폼을 벗은 뷸러는 자유계약선수(FA)가 됐습니다.보스턴 구단은 "뷸러가 새로운 팀을 빨리 찾도록 도와주기 위해 DFA 과정을 밟지 않았다"고 밝혔습니다.뷸러는 로스앤젤레스 다저스에서 뛰던 지난해 WS에서 최고의 활약을 펼친 투수입니다.뉴욕 양키스와 WS 3차전에 선발 등판해 5이닝을 무실점으로 틀어막으며 4대 2 승리를 이끌었고, WS 5차전에선 마지막 투수로 아웃카운트 3개를 잡아내며 다저스의 우승을 확정했습니다.뷸러는 시즌 후 FA가 됐고, 원소속팀 다저스는 잦은 부상에 시달렸던 그를 잡지 않았습니다.결국 뷸러는 보스턴과 2천105만 달러(약 292억 원)에 1년 단기 계약을 했습니다.뷸러는 올 시즌 23경기에서 7승 7패 평균자책점 5.45로 썩 좋은 성적을 거두지 못했습니다.최근엔 선발 로테이션에서 낙마해 불펜으로 보직 이동하기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)