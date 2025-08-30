'케데헌' OST '골든', 영국 싱글 차트 통산 4주째 1위

▲ 케이팝 데몬 헌터스

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서 통산 4주째 1위에 올랐습니다.현지시간으로 어제 공개된 최신 차트에 따르면 '골든'은 올리비아 딘의 '맨 아이 니드'를 제치고 전주와 동일한 1위를 지켰습니다.'골든'은 영화 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래입니다.SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡으로, 노래를 부른 세 사람은 모두 한국계 미국인이라는 공통점이 있습니다.93위로 처음 싱글차트에 진입한 '골든'은 31위, 20위, 9위, 4위, 1위, 2위, 이후 3주 연속 1위를 기록했습니다.이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서도 1위를 기록한 바 있습니다.이와 함께 애니메이션 속 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈의 노래 '소다 팝'은 4위, '유어 아이돌'은 6위를 각각 기록했습니다.걸그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST '테이크다운'이 27위를 차지하면서 OST 총 4곡이 싱글 차트에 진입했습니다.(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)