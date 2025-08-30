'핫식스' 이정은, 악천후 속에 LPGA FM 챔피언십 2R 공동 7위

▲ 경기하는 이정은

'핫식스' 1996년생 이정은이 세 차례나 경기가 중단되는 악조건 속에 미국여자프로골프(LPGA) 투어 FM 챔피언십 2라운드에서 상위권으로 점프했습니다.이정은은 오늘 미국 매사추세츠주 노턴의 보스턴 TPC(파72·6천533야드)에서 열린 LPGA 투어 FM 챔피언십(총상금 410만 달러) 2라운드에서 보기 없이 버디만 5개를 잡아내며 5언더파 67타를 쳤습니다.그는 중간 합계 7언더파 137타로 전날 공동 31위에서 공동 7위까지 올라섰습니다.이날 경기 환경은 매우 좋지 않았습니다. 악천후로 여러 차례 경기가 중단됐습니다.약 절반의 선수는 라운드를 마치지도 못했습니다.2라운드 잔여 경기가 31일 3라운드에 앞서 진행되기 때문에 이정은의 2라운드 순위는 다른 선수들의 경기가 끝난 뒤에 정해집니다.최악의 상황이었으나 이정은은 침착하게 경기를 펼쳤습니다.첫 홀인 10번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡은 이정은은 13번 홀(파4)과 14번 홀(파4)에서 연속 버디를 낚으며 기세를 이어갔습니다.후반에서도 1번 홀(파4)과 4번 홀(파4)에서 버디를 기록하는 등 안정적인 플레이를 펼쳤습니다.그는 경기 후 "오늘 하루가 정말 길었다"며 "경기가 세 차례나 중단돼 매우 피곤했다. 오늘은 저녁을 거르고 일찍 자야겠다"고 말했습니다.이어 "경기가 중단될 때마다 백스윙 연습을 하면서 리듬을 유지하기 위해 노력했다"며 "최근 몇 년 동안 스윙에 어려움을 겪었는데 2주 전에 새로운 레슨을 받은 뒤 좋은 결과가 나오는 것 같다"고 덧붙였습니다.중국의 신인 선수 미란다 왕은 이날 5언더파 67타를 쳐 2라운드 합계 11언더파 133타로 단독 선두로 올라섰습니다.마들렌 삭스트룀(스웨덴)은 9언더파 135타로 2위를 기록했습니다.1라운드를 단독 선두로 마쳤던 김세영은 초반 4개 홀에서 버디 1개를 잡아 중단 시점까지 8언더파를 기록했습니다.공동 3위로 2라운드를 중단한 김세영은 31일 잔여 홀에서 단독 선두를 다시 노립니다.2라운드를 온전히 마친 선수 중에선 일본의 야마시타 미유가 6언더파 66타로 인상적인 플레이를 펼치며 중간 합계 7언더파 137타로 공동 7위가 됐습니다.세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 4언더파 68타, 중간 합계 7언더파 137타로 공동 7위에 합류했습니다.최혜진은 이날 4타를 줄이면서 중간 합계 6언더파 138타로 공동 13위를 기록했습니다.디펜딩 챔피언 유해란도 이날 3타를 줄여 최혜진과 함께 공동 13위에 포진했습니다.박금강과 임진희는 중간 합계 5언더파 139타로 공동 17위를 기록했습니다.이날 3언더파 69타를 친 김아림은 4언더파 140타로 공동 24위, 4타를 줄인 주수빈과 3타를 줄인 박성현은 나란히 3언더파 141타로 공동 34위에 올랐습니다.윤이나는 이날 2타를 줄여 중간 합계 2언더파 142타로 공동 56위가 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)