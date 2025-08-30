김정은, 러 파병군 유족 또 만나 위로

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 29일 참전열사들의 유가족들을 만났다고 조선중앙통신이 30일 보도했다.

김정은 총비서가 우크라이나 전쟁에 파병됐다가 숨진 장병들의 유가족을 위로하는 대대적인 보훈 행사를 또 열었습니다.조선중앙통신은 조선인민군 해외작전부대 참전군인들에 대한 제2차 국가표창 수여식이 어제(29일) 진행되었다고 밝혔습니다.북한 관영매체들이 지난 22일 노동당 중앙위원회 청사에 '추모의 벽'을 세우고 전사자 초상 101개에 메달을 수여했다고 보도한 지 일주일 여 만에 두 번째 추모 행사를 개최한 것입니다.김 총비서는 최고급 국빈용 연회장으로 꼽히는 평양 목란관으로 유족들을 초청해 인공기로 감싼 전사자들의 초상을 일일이 전달하고 이들과 기념촬영을 했습니다.김 총비서는 "귀중한 그들의 생을 지켜주지 못한 미안한 마음을 안고 유가족들 모두에게 다시 한번 속죄한다"며 "영웅들이 남기고 간 자녀들을 혁명학원들에 보내여 내가, 국가가, 우리 군대가 전적으로 맡아 책임적으로 잘 키울 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)