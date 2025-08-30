주유소 기름값 3주 연속 하락…"다음주도 안정세 유지 전망"

▲ 지난 24일 서울 시내 한 주유소 모습

국내 주유소 휘발유와 경유 가격이 3주 연속 동반 하락했습니다.30일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 8월 넷째 주(24∼28일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 3.0원 내린 1천662.1원이었습니다.지역별로 가격이 가장 높은 서울의 판매가격은 전주 대비 4.4원 하락한 1천726.2원, 가격이 가장 낮은 대구는 3.3원 내린 1천632.7원으로 각각 집계됐습니다.상표별 가격은 SK에너지 주유소가 L당 평균 1천671.9원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천631.9원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주 대비 2.8원 내린 1천532.7원을 기록했습니다.이번 주 국제유가는 지정학적 긴장에 따른 리스크 프리미엄 확대와 9월 연준 금리 인하에 대한 기대 등으로 상승했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주와 동일한 68.6달러였습니다.국제 휘발유 가격은 0.4달러 상승한 78.6달러, 국제 자동차용 경유 가격은 1.2달러 오른 86.2달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.대한석유협회 관계자는 "최근 2주 동안 국제 휘발유 및 경유 가격과 환율이 오르긴 했으나, 국내 주유소 가격이 안정세를 보여서 다음 주에도 비슷한 수준의 안정세가 예상된다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)