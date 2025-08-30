러 국방장관 "매월 우크라 영토 600∼700㎢ 장악"

▲ 안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관

안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관은 현지시간 29일 우크라이나에 대한 진격 속도가 빨라져 매월 600∼700㎢의 영토를 장악하고 있다고 말했습니다.리아노보스티통신에 따르면 벨로우소프 장관은 오늘 국방부 확대 간부회의에서 "올해 우리 군의 진격 속도가 증가했다"며 "연초에는 매월 '특별군사작전' 지역에서 300∼400㎢를 장악했다면 지금은 (매월 장악 면적이) 600∼700㎢다"라고 주장했습니다.또 러시아군이 우크라이나 군사산업단지의 생산 역량을 떨어트린 공격과 우크라이나군 물류센터, 장거리 공격용 드론 발사 장소를 겨냥한 공격도 가했다고 덧붙였습니다.벨로우소프 장관은 올해 우크라이나군이 34만 명 이상의 병력과 6만 5천 기 이상의 무기를 잃었다며 "우크라이나군의 전투 잠재력이 많이 줄었다"고 평가했습니다.벨로우소프 장관은 2036년까지 추진할 러시아 국가 무기 프로그램이 전략핵전력, 우주 자산, 방공, 전자전 시스템, 통신·제어, 드론, 로봇시스템, 인공지능(AI)에 우선순위를 두고 있다고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)