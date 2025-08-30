이 "검찰개혁 토론 필요…직접 주재할 수도"

<앵커>



검찰개혁 방안을 놓고 정부와 여당 사이 다른 의견이 나오고 있는 가운데, 이재명 대통령이 중요 쟁점에 대해서는 국민 앞에서 토론해야 한다고 밝혔습니다. 이 대통령이 직접 공개토론을 주재할 수도 있다고 했는데, 노무현 전 대통령의 과거 '검사와의 대화'를 연상시킨다는 분석도 나옵니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 어제(29일) 국무회의에서 검찰 개혁에 대해 '일종의 보여주기식은 안 된다'고 밝혔습니다.



그러면서 "중요 쟁점에 대해서는 대책과 해법 마련을 위해 국민 앞에서 합리적으로 논쟁하고 토론하라"고 주문했습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : '아예 오픈해 놓고 모든 사람들의 의견을 받으면서 토론을 해보면서 서로 부족한 부분에 대한 대안들을 마련해 가는 그런 상생적 토론 과정을 가지면 어떻겠느냐'라는 이야기를 하셨던 겁니다.]



"권력 집중으로 인한 권한 남용 방지 대책, 수사권을 원활하게 운용하는 문제에 실질적 방안을 도출해야 한다"고 이 대통령은 강조했습니다.



신설하는 중대범죄수사청을 법무부가 아닌 행정안전부에 두고, 검찰의 보완수사권을 없애는 내용의 민주당의 검찰 개혁안을 둘러싸고 당과 정부가 이견을 보이는 상황을 염두에 둔 거라는 해석을 낳았습니다.



이 대통령은 직접 토론을 주재할 수 있다는 말도 했다고 대통령실은 전했습니다.



[강유정/대통령실 대변인 : 심지어 당신이 주재할 수도 있다고까지 말씀하셨어요.]



지난 2003년, 노무현 전 대통령은 '검사들과 대화'라는 자리를 마련해 자신의 검찰 개혁 구상을 놓고 검사들과 토론한 적이 있습니다.



이 대통령은 어제 민주당 의원들과의 오찬에서는 "강자가 너무 세게 하면 여론이 안 좋아질 수 있다"는 취지의 발언도 한 것으로 전해졌습니다.



