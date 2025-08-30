무더위 속 곳곳 소나기…내일부터 전국 비

<앵커>



밤사이 수도권과 강원도 곳곳에 요란한 소나기가 쏟아지고 있습니다. 오늘(30일)도 소나기와 함께 체감온도 33도 안팎의 낮 더위가 이어지는데 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해 알아보겠습니다.



임은진 캐스터 전해주시죠.



<기상캐스터>



주말 아침 현재 수도권과 강원 내륙에 강한 소나기구름이 발달해 있습니다.



양평과 홍천 등지로는 호우경보까지 발효 중인데요.



오늘 아침까지 수도권과 강원 내륙은 시간당 30mm 안팎의 매우 강한 소나기가 쏟아져 안전사고에 주의하셔야겠고, 그 밖의 서쪽 지역을 중심으로도 한때 소나기가 지날 가능성이 높겠습니다.



일요일인 내일은 오전에 남부를 시작으로, 밤에는 중부지방에도 비 소식이 들어 있습니다.



비는 다음 주 월요일까지 이어질 텐데 중서부에 30~80mm가량의 비가 내리겠고 그 밖의 제주 산지와 경남에도 많게는 80mm가량의 비가 예상됩니다.



오늘도 무더위가 기승을 부리겠습니다.



현재 일부 강원과 충남, 대부분 남부지방에는 폭염경보가 이어지고 있습니다.



현재 서울의 기온이 26.2도로 밤사이 곳곳에서 열대야가 나타났고요.



낮 기온은 서울이 31도, 대구는 35도까지 오르겠고 체감하는 더위는 이보다 더 심하겠습니다.



중부지방은 다음 주 화요일 새벽까지, 남부지방은 화요일 오전까지 비가 이어질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)