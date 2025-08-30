'2천억 달러 팩트시트' '차 관세 인하' 서로 거부

<앵커>



한미 정상회담에서 공동 합의문이 나오지 않은 것은 양측의 협상 목표가 서로 달랐기 때문입니다. 우리가 자동차의 품목별 관세를 12.5%로 인하해달라고 요구했지만 미국이 거부했고, 반대로 미국은 대미 투자액 가운데 2천억 달러에 대해서 구체적인 용처를 명시한 '팩트시트'를 요구했는데 이건 또 우리가 의도적으로 회피한 것으로 확인됐습니다.



미일 순방을 마치고 돌아온 이재명 대통령이 어제(29일) 국무회의를 주재했습니다.



순방 성과를 이어가려면 초당적 협력이 뒷받침돼야 한다며, 외교 문제나 국익에 관해서는 최소한 다른 목소리가 없었으면 좋겠다고 당부했습니다.



[이재명 대통령 : 이번 순방에서 형성된 따뜻한 신뢰 관계를 바탕으로 우리 국익을 지키고 다른 주변국과의 협력도 보다 확대해 나가도록 하겠습니다.]



사흘 전 한미 정상회담에서 공동합의문이 도출되지 않은 경위도 확인됐습니다.



대통령실 고위 관계자는 SBS에 "한미 관세 협상에서 타결된 자동차 관세 15%를 12.5%로 낮춰줄 것을 미국에 요구했지만, 다른 나라와의 형평성을 이유로 미국이 거부했다"고 밝혔습니다.



반대로 미국은 우리 정부가 약속했던 대미 투자액에 대해 이른바 '팩트시트'를 요구한 것으로 전해졌습니다.



3천500억 달러 가운데 조선업 협력 프로젝트, 즉 '마스가' 프로젝트를 제외한 2천억 달러에 대해서 구체적 투자 대상과 방식을 문서로 명시해 달라는 겁니다.



하지만 우리 측이 "투자 용처는 기업과도 상의가 필요하다"는 이유를 들어 의도적으로 팩트시트를 피했다고 이 관계자는 설명했습니다.



다른 대통령실 관계자는 "협상 내용을 문서로 만들면 오히려 족쇄가 될 수 있다"고 말했습니다.



결국 자동차 관세와 대미 투자 용처 등에 대한 이견으로 합의문이 나오지 않았다는 얘기입니다.



현재 국산 자동차의 대미 수출 관세는 25%인데, 관세 합의대로 15%를 적용받기 위해서는 추가 협상이 불가피한 상황입니다.



영국의 경우, 미국과 협상이 타결된 지 54일 뒤에야 15%의 자동차 관세가 적용됐습니다.



