"삼성·SK, 중국으로 미국 반도체장비 반입 허가 받아야"

미국이 삼성전자와 SK 하이닉스가 중국 공장에 미국 반도체장비를 들여올 때 일일이 허가를 받도록 규정을 바꿨습니다. 미국 기술이 중국으로 유출될 가능성을 막겠다는 뜻으로 보이는데 우리 기업의 반도체 생산에 차질이 빚어지진 않을지 걱정입니다.



워싱턴에서 이한석 특파원이 보도합니다.



9월 2일 게시될 미국의 연방 관보입니다.



미 상무부 산업안보국이 중국에 대해 검증된 최종 사용자, VEU 승인을 취소한다고 공지했습니다.



그러면서 삼성전자와 SK 하이닉스, 그리고 SK 하이닉스가 인수한 인텔 반도체의 중국 내 공장을 허가 목록에서 삭제했습니다.



VEU는 별도의 허가 절차 없이 미국산 장비를 공급할 수 있도록 하는 예외적 지위를 말합니다.



삼성전자와 SK 하이닉스는 VEU를 인정받아 그동안 별도의 허가 없이 미국산 반도체 제조장비를 반입해 사용해 왔지만 내년부터는 일일이 미 행정부로부터 개별 허가를 받게 된 겁니다.



미국산 장비의 중국 수출 절차를 까다롭게 바꾼 것은 첨단 반도체 제조 기술이 한국 기업을 통해 중국으로 유출될 가능성을 막겠다는 뜻으로 해석됩니다.



미 상무부는 이번 조치가 시행되면 매년 천 건의 수출 허가 신청이 추가로 발생할 것으로 예상하고 있습니다.



문제는 정기적인 교체와 유지보수가 필수인 반도체 장비의 특성상, 미 정부의 승인절차가 추가되면 장비 수급이 지연돼 반도체 생산 차질이 불가피하다는 겁니다.



현재 삼성전자는 전체 낸드플래시 생산의 최소 35% SK 하이닉스는 D램의 40%를 중국 공장에서 생산 중인 것으로 전해졌습니다.



우리 정부는 국내 기업들에 대한 영향이 최소화될 수 있도록 미국 정부와 긴밀히 협의해 나가겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김진원)