1. 김건희 구속 기소…"범죄수익 10억 3천만 원"



김건희 특검팀이 어제(29일) 김 여사를 구속 기소하면서 헌정사상 처음으로 전직 대통령 부부가 동시에 재판을 받게 됐습니다. 특검은 김 여사의 범죄 수익을 10억 3천여만 원으로 산정하고 추징보전도 청구했습니다.



2. "삼성·SK, 미 반도체 장비 반출 시 허가받아야"



미국 정부가 내년부터 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 미국산 반도체 장비를 공급할 경우 건별로 허가를 받도록 규정을 바꿨습니다. 한국 반도체 업체들의 생산에 차질이 우려됩니다.



3. "시진핑 우측에 푸틴·좌측에 김정은…북러 회담 추진"



나흘 뒤 열리는 중국 전승절 열병식 행사에 북중러 정상이 나란히 앉아 세를 과시할 것으로 예상됩니다. 푸틴 러시아 대통령은 중국 방문 기간 김정은 북한 국무위원장과의 회담도 추진하고 있는 것으로 알려졌습니다.



4. 무더위 속 소나기…내일부터 전국 비



오늘 무더위 속 전국 곳곳에 소나기가 내리겠습니다. 내일은 남부를 시작으로 밤에는 중부지방에도 비가 내리겠습니다.