미국 8월 소비심리 확정치 58.2…관세·인플레이션 영향

박찬범 기자
미국 8월 소비심리 확정치 58.2…관세·인플레이션 영향
▲ 미국 마트에서 장 보는 소비자들

도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책과 인플레이션(물가 상승)에 대한 우려로 8월 미국 소비자들의 경제 심리가 악화한 것으로 나타났습니다.

미 미시간대는 미국 경기에 대한 소비자들의 자신감을 반영하는 소비자심리지수 8월 확정치가 58.2로 전월 대비 3.5포인트 하락했다고 현지시간 29일 밝혔습니다.

이는 2주 전 발표된 잠정치(58.6)보다 0.4포인트 하락한 수치입니다.

이번 하락세는 나이, 수입, 주식 보유 수준과 상관없이 전반에 걸쳐 나타났습니다.

미시간대 소비자심리지수는 관세 정책의 불확실성 탓에 올초 하락 흐름을 지속하다가 5월 보합에 머문 뒤 6∼7월 무역 협상 진전과 증시 랠리에 힘입어 반등했습니다.

관세 부과가 인플레이션 압력으로 이어질 것이란 전망 속에 소비자 심리지수가 다시 하락한 것으로 보입니다.

향후 1년 기대 인플레이션은 7월 4.5%에서 8월 4.8%로 상승했습니다.

소비자들의 장기 인플레이션 전망을 반영하는 5년 기대 인플레이션은 7월 3.4%에서 8월 3.5%로 보합세를 보였습니다.

트럼프 행정부의 관세 정책이 지속해서 물가를 밀어 올릴 것이란 소비자들의 우려가 반영된 것으로 보입니다.

미시간대 소비자심리지수 집계를 관장하는 조안 슈 디렉터는 "이번 달 소비심리지수 하락은 나이, 수입, 주식자산 보유에 상관없이 전반에 걸쳐 나타났다"며 "여러 경제 부문에 대한 인식도 악화됐다"고 말했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
