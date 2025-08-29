정청래 "개혁은 자전거 페달…3대 개혁, 추석 전 끝내야"

▲ 더불어민주당 정청래 대표

더불어민주당 정청래 대표는 추석 전 검찰·언론·사법개혁을 이루겠다는 의지를 재차 밝혔습니다.정 대표는 오늘(29일) 페이스북을 통해 "장시간 논의돼왔던 검찰개혁, 언론개혁, 사법개혁의 과제는 이제 더 이상 미룰 수 없는 개혁의 시대적 상징이 됐다"며 "추석 전에 끝내자. 아니 끝내야 한다"고 강조했습니다.정 대표는 이재명 대통령이 검찰개혁과 관련해 '국민 앞에서 합리적으로 논쟁하고 토론하라'고 주문한 직후 이 페이스북 게시글을 올렸습니다.개혁을 자전거 페달에 비유한 정 대표는 "개혁을 제때 못하면 페달을 밟지 않아 쓰러지는 자전거처럼 개혁 대상도 개혁 주체도 쓰러진다, 개혁을 못 하면 소수 기득권이 이익을 보고 개혁하면 다수가 이익"이라고 주장했습니다.이어 "어제 개혁을 많이 했으니 오늘은 개혁하지 말고 쉬자는 말은 어제 밥 먹었으니 오늘은 굶자는 말과 다르지 않다"며 "오늘의 개혁 과제를 오늘 처리하지 못하면 내일이 문제가 된다"고 말했습니다.정 대표는 또 "개혁 시기를 놓치면 반드시 반개혁의 저항이 제2의 밀물처럼 몰려온다"며 "그래서 (3대 개혁을) 폭풍처럼 몰아쳐 전광석화처럼 해치우자고 주장하는 것"이라고 했습니다.다만 "최종 목표로 가는 과정에서 단계적 개혁도 있을 수 있고, 상황과 조건에 맞는 개혁, 근본적 개혁과 일시적 개혁, 근본적 총체적 구조개혁, 경우에 따라 징벌적 개혁도 있을 수 있다"며 개혁 내용에 대한 다양한 가능성을 열어뒀습니다.