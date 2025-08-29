뉴스

모리타니 해안서 이민선 전복…최소 49명 사망

모리타니 해안서 이민선 전복…최소 49명 사망
▲ 아프리카 모리타니 해안의 이주민 난파선

북아프리카 모리타니 해안에서 유럽행 이주민을 태운 선박이 뒤집혀 최소 49명이 숨졌다고 현지 해안경비대가 현지시간 29일 밝혔습니다.

AP·dpa통신 등에 따르면 1주일 전 감비아에서 세네갈인과 감비아인 등 약 160명을 태우고 출항한 이 선박은 지난 26일 수도 누악쇼트 북쪽 미즈라트 마을 해안에서 전복됐습니다.

해안경비대 관계자는 "49구의 시신이 해안으로 밀려왔고 지금까지 17명이 구조됐다"며 "나머지는 여전히 실종 상태로 사망자는 더 늘 수도 있다"고 말했습니다.

모리타니 해역은 서아프리카에서 출발해 대서양을 건너 스페인 카나리아 제도로 가려는 아프리카 이주민들의 주요 이동 경로입니다.

아프리카 서북부 대서양에 있는 스페인령 군도인 카나리아 제도는 스페인 본토 서남단에서 1천㎞가량 떨어졌있지만, 아프리카 대륙과는 가까워 아프리카 이주민이 유럽으로 향하는 주요 관문 중 하나입니다.

공식 통계에 따르면 작년에 아프리카 이주민 약 4만 6천800명이 스페인 카나리아 제도에 도착했습니다.

스페인 구호단체 카미난도 프론테라스에 따르면 지난해 한 해 아프리카에서 카나리아 제도로 향하다가 해상 사고로 숨진 이주민은 1만 457명에 달합니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
