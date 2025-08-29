뉴스

경찰, '오세훈 서울시장 살해 협박글' 20대 화성서 체포

이태권 기자
작성 2025.08.29 19:45 조회수
▲ 오세훈 서울시장

오세훈 서울시장을 향한 살해 협박 글을 온라인에 게시한 20대 남성이 오늘(29일) 경찰에 붙잡혔습니다.

경기화성동탄경찰서는 이날 오후 5시 55분쯤 협박 혐의로 A 씨를 화성 주거지에서 긴급체포했습니다.

그는 체포 당시 별다른 저항은 하지 않았으며 현재 화성동탄경찰서로 이송돼 조사받고 있습니다.

A 씨는 이날 오전 10시쯤 온라인 커뮤니티 디시인사이드 순경 준비생 갤러리를 비롯한 다수 갤러리에 '오 시장을 서부간선도로에서 떨어뜨려 죽이겠다', '그러게 누가 서부간선도로 X같이 만들래'라는 취지의 내용이 담긴 글을 올린 혐의를 받고 있습니다.

현재 서부간선도로는 일반 도로화 사업으로 교통 불편이 이어지고 있습니다.

오 시장을 향한 협박 글을 신고받은 대구경찰청은 공조 요청을 해 서울 남대문경찰서는 이날 오 시장이 있던 서울시의회를 찾아 신변 이상이 없는 점을 확인한 것으로 전해졌습니다.

경찰 관계자는 "대구청으로부터 공조 요청을 받고 신속한 추적 수사로 게시자를 특정해 긴급체포한 것으로 구체적인 범행 동기 및 경위를 수사할 예정"이라고 말했습니다.
