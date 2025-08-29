[딥빽] 이재명-트럼프의 '김정은' 11번 언급 뒤에 숨겨진 진짜 변수…한미 정상회담 '안보' 발언 이면의 시나리오는?

지난 8월 25일(현지 시각), 백악관에서 열린 이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담.



안보 전문가들은 회담장에서 아직 드러나지 않은 변수들이 향후 핵심 관건일 것이라고 입을 모읍니다. '안보' 문제에 있어서 본격적인 협상은 이제부터 시작이라는 분석인데요.



오늘 딥빽은 회담에서 나온 '안보' 관련 주요 발언들을 면밀히 파헤치고, 전문가들의 분석을 바탕으로 우리가 주목해야 할 여러 안보 쟁점들, 그리고 앞으로 한국 정부가 경계해야 할 시나리오까지 조목조목 짚어봤습니다.



국제 이슈의 팩트는 기본, 맥락까지 전해드리는 딥빽.

지금 영상에서 함께 확인하시죠.



※ 인터뷰 : 이춘근 한국과학기술기획평가원 초빙전문위원, 양욱 아산정책연구원 연구위원



한미정상회담에서 11차례 언급된 '김정은'

공감대 형성했으나 본격 협상은 이제 시작?

안보 분야 주요 발언 정리

한국 정부가 재정의한 '동맹 현대화'란?

본격 협상은 언제 시작되나

쟁점 ① 미국산 무기 구매

쟁점 ② 주한미군의 '전략적 유연성'

쟁점 ③ 한미원자력협정 개정

트럼프-김정은 만남 성사될까

한국 정부가 경계해야 할 '안보' 시나리오

